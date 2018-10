Betulio González: “Necesito el cateterismo con urgencia”

El tres veces campeón mundial de boxeo, Betulio González Credito: Panorama

12-10-18.-El tres veces campeón mundial de boxeo, Betulio González, está a la espera de que le realicen el cateterismo lo más pronto posible con la esperanza que, tras el estudio, le sea tratado eficazmente el fuerte dolor en el pecho que lo sigue atormentando luego del infarto que sufrió la semana pasada en su casa y que lo llevó a la UCI del hospital Coromoto.



El zuliano dijo que el dolor continúa “muy fuerte y a veces, cuando me da, parece que me voy a morir, pero creo que Dios todavía no me quiere allá”, reveló el ex monarca del peso mosca.



"Yo necesito ese cateterismo con urgencia porque me quiero ir a la casa. Tengo muchos días aquí y no me puedo ni mover por órdenes del doctor”, aseveró en su cama de la habitación 127.



González sufrió el segundo infarto este año luego que, en julio pasado, otro ataque al corazón, más leve, le llevó a la UCI de la clínica Sierra Maestra del cual se recuperó en cuatro días.



“Esta vez le ha dado muy fuerte y ya lleva ocho días hospitalizado. Antes, ni con el primer infarto (hace seis años) se había tardado tanto tiempo en recuperarse”, dijo su hija Liseth González, que le hacía compañía en el cuarto.



Explicó que la principal consecuencia del último ataque cardíaco es un fuerte dolor en el pecho que lo ataca a diario. “El tratamiento que le estábamos dando (Ismo de 10 mg) ya no es tan efectivo como los primeros días y le colocaron un parche denominado Nitroderm, que le ha caído muy bien y su efecto dura unas 12 horas, pero no lo conseguimos en la ciudad, por eso pedimos a las personas o instituciones que quieran ayudar a mi papá, que pueden apoyarnos con ese medicamento”, explicó Liseth.



La hija del exmonarca señaló que tras el ingreso al hospital “mi papá es evaluado por un equipo médico que espera la orden para someterlo a un cateterismo. Con ese estudio ellos van a ver que hay allí, cuál es el daño y el camino a seguir”, puntualizó.



Añadió que la mañana de este miércoles se le practicó a su progenitor un ecocardiograma que dio luces sobre la magnitud último infarto. “Sufrió daño en la parte inferior del corazón. Según los médicos la musculatura no sufrió gran cosa, pero no se sabe a ciencia cierta de dónde viene ese dolor”, explicó.



El pegador ha sufrido tres infartos. Luego del primero, en 2012, continuas anginas de pecho le han enviado varias veces a hospitalización, pero había logrado recuperarse en corto tiempo.



Esta vez ha sido distinto. “Yo quiero recuperarme y atiendo las indicaciones que me dicen los médicos. Sin embargo, ya son muchos días sin poder ni levantarme. Es muy duro estar así. Quiero que me hagan ese estudio para ver qué va a pasar conmigo”, dijo el pegador que este 24 de octubre cumplirá 69 años.



Para cualquier información con relación al medicamento puede llamar al 04261185678

panorama (https://www.panorama.com.ve/deportes/Betulio-Gonzalez-Necesito-el-cateterismo-con-urgencia--20181011-0111.html)