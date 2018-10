Lara: Arzobispo de Barquisimeto es declarado Persona No Grata

Arzobispo Basabe, de Barquisimeto

Barquisimeto, octubre 11 - El Consejo Legislativo del estado Lara declaró persona no grata al obispo Víctor Hugo Basabe, designado el pasado 5 de octubre como nuevo arzobispo de Barquisimeto, ciudad capital de Lara, situada a 365 kilómetros de Caracas.



El presidente del máximo ente legislativo estadal, Yanis Agüero, aseveró que "desde este órgano legislativo declaramos persona no grata", a Basabe, que venía de desempeñarse como obispo de la Diócesis de San Felipe, capital de Yaracuy, estado vecino de Lara.



La mayoría de diputados del Consejo Legislativo rechazó la designación de Basabe, quien calificó al pueblo militante de la Revolución Bolivariana como "peste", en la homilía que ofreció el pasado 14 de enero, durante la multitudinaria procesión de la virgen Divina Pastora, la patrona espiritual de los larenses, destacó este miércoles una nota de prensa.



Agüero dijo que sacerdotes como Basabe "alejan a la feligresía de la Iglesia católica y se alejan de su investidura para convertirse en actores políticos radicales, que lo menos que hacen es promover la paz y la reconciliación del pueblo", aseveró el presidente del Clel.



Señaló que "estos personajes apoyaron a los guarimberos (manifestantes que llenaron de violencia las calles de ciudades venezolanas en el 2017), les dieron su bendición a los violentos, mientras que a los revolucionarios nos tratan de 'peste'. ¿Qué clase de siervo de Dios es? (el obispo Basabe). Es por ello que desde este órgano legislativo lo declaramos persona no grata".



