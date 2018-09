Trabajadores universitarios de Barquisimeto exigen al gobierno que de a conocer las tablas salariales del sector

23/09.- Trabajadores universitarios de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco elaboraron un comunicado público, pronunciandose contra la regresividad de los derechos laborales en el sector universitario, en el mismo solicitan una serie de medidas que, consideran, debe ser tomadas en los inmediato. A continuación, reproducimos el contenido del escrito:

CONTRA LA REGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES EN EL SECTOR UNIVERSITARIO

Las organizaciones firmantes del presente comunicado que hacemos vida gremial en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, reconocemos los esfuerzos del ejecutivo nacional por mejorar la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora venezolana, como parte de las medidas establecidas en el programa de recuperación económica, en medio de la actual crisis, generada en parte, por las políticas de acaparamiento y especulación de sectores empresariales privados y de las mafias corruptas civiles y militares enquistadas en las instituciones del Estado.

De igual manera, manifestamos nuestra preocupación por la incertidumbre creada en materia de derechos laborales, ya que, una vez anunciada la implementación del nuevo cono monetario y el incremento salarial:

Desconocemos cual es la base de cálculo que se ha tomado en cuenta para la cancelación de los montos salariales depositados en las cuentas bancarias a los trabajadores y trabajadoras universitarios. Desconocemos cual es la tabla salarial definitiva que se está aplicando a este sector, ya que no se ha dado un pronunciamiento oficial al respecto por parte del MPPEUCT. Desconocemos si el MPPEUCT está cumpliendo con la cancelación de todos los bonos y primas salariales establecidos en la Convención Colectica Única del sector universitario, *en lo que advertimos sería un retroceso en materia de derechos laborales pretender la eliminación de estos derechos adquiridos por la clase trabajadora universitaria y un duro golpe a los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

La lucha emprendida por los trabajadores y trabajadoras universitarios en los meses de junio y julio del presente año, arrojo a pesar de nuestro desacuerdo, un aumento salarial que establecía como base de cálculo 4.75 salarios mínimos para el arranque de las tablas salariales, lo cual no puede dejarse de lado.

La sumatoria de los precios acordados entre el gobierno nacional y los empresarios privados para 25 productos alimenticios y 10 productos del rubro higiene personal y del hogar, sobrepasa el valor del salario mínimo establecido en 1.800 BsS. Faltando aún por definir los precios de otros rubros de alimentos de primera necesidad.

Los costos de las medicinas, atención médica, exámenes diagnósticos y otros insumos para la salud se han incrementado de manera exponencial en las últimas semanas, pulverizando la cobertura del SISMEU, que debería brindar atención básica de salud para los trabajadores y trabajadoras universitarios y sus familias, además de ello, la exclusión de la aplicación del nuevo valor de la Unidad Tributaria en materia laboral, atenta contra el mejoramiento de la capacidad adquisitiva y la progresividad de los derechos de la clase trabajadora.

En este sentido, exigimos al gobierno nacional:

Incorporar a las bases de la clase trabajadora en las acciones y estrategias para fortalecer el plan de recuperación económica, no es posible sentarse con la burguesía para acordar precios y no sentarse con la clase trabajadora para hablar de sus derechos y sus salarios. Respetar los derechos laborales y la progresividad de los mismos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la LOTTT. Respetar y Cumplir con todas las clausulas económicas y sociales establecidas y homologadas en la Convención Colectiva Única del sector universitario. Respetar los acuerdos establecidos en materia de incremento salarial durante los meses de junio y julio del presente año. Realizar ajustes salariales periódicos para contrarrestar los efectos del incremento desmesurado en los precios de los artículos de primera necesidad. Por ejemplo, si el precio actual del barril de petróleo está en los 70 Dólares y ese es el valor del Petro, y el Petro a su vez es la referencia para el cálculo del salario mínimo, entonces el salario mínimo debería estar en 2.100 Bs Soberanos. Petrolizar la cobertura del SISMEU en base a los actuales costos de atención médica y medicamentos y hacer ajustes periódicos. Cumplir con la distribución y venta mensual de los productos CLAP para los trabajadores y trabajadoras universitarios. Exigimos a las autoridades universitarias la entrega en digital vía correo electrónico o publicación en página web, de los recibos de pago de los trabajadores y trabajadoras detallando los conceptos de los mismos, recibimos el pago de la primera y segunda semana, pero desconocemos los detalles de lo que se pagó, situación que desde algún tiempo se viene dando en nuestra universidad, igual pasa con las constancias de trabajo. Exigimos a las autoridades universitarias mantener el cumplimiento de las rutas universitarias de transporte para estudiantes y trabajadores, visto el gran deterioro del transporte público y lo difícil que resulta cada día llegar a los puestos de trabajo. Planteamos mantener el horario de trabajo especial de contingencia, en los términos acordados previamente en la inspectoría del trabajo, quedando pendiente una nueva reunión en dicho organismo. Solicitamos a las autoridades universitarias activar las mesas de trabajo entre gremios y consejo directivo, a desarrollarse en el marco del artículo 440 de la LOTTT.

Asumimos nuestra posición de la no paralización de actividades académicas de manera que no afecte el desarrollo de los programas de formación de los estudiantes, entendiendo el gran esfuerzo que hacen sus familiares para lograr que cumplan con sus metas académicas, decisión que no implica que no desarrollemos acciones de protesta por la defensa de nuestros derechos.

En Barquisimeto, 21 de septiembre de 2018, firman este comunicado:

CONSEJO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UPTAEB jhonny.picone@gmail.com

SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UPTAEB – SITRAUPTAEB wpestudios@gmail.com

SECRETARIA DE RECLAMOS SIPRODO

SINTROSBOLUPTAEB

DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE LA UPTAEB.