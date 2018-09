Zulia / Siguen colas de hasta 12 horas para surtir gasolina

23 de septiembre de 2018.-

Continúan las largas colas en las estaciones de servicios para surtir gasolina, en trajines de hasta 12 horas y en muchos casos, sin obtener el combustible.

"Estuve 8 horas en la ‘bomba’ y no obtuve ninguna respuesta al final. Esto es desesperante porque sin gasolina uno no puede andar. No sé por qué hay tantas colas", comentó el conductor Edgar Henríquez.

Este sábado, en la estación de servicio Lagopista, en la circunvalación 1, la demanda era grande. Montones de carros permanecían en el lugar y llegaban hasta el puente de Socorro.

En las gasolineras de 5 de Julio los vehículos daban la vuelta a las manzanas para obtener el combustible.

La ‘bomba’ de La Candelaria, de la avenida Las Delicias estaba repleta y un conductor aseguró: "Llevo 2 horas aquí y todavía no echo gasolina. Dicen que los cortes eléctricos afectan el funcionamiento del sistema en la ‘bombas’, pero lo cierto es que esto es un calvario", testificó Maritza Igoa.

Pese a las largas colas, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, ofreció un balance positivo sobre la distribución de carburante en las gasolineras.

Además, sobre el sistema biopago que se ha instalado en varias estaciones de servicio, el gobernador apuntó: "Se ha avanzado en 37 puntos, en las conexiones e interconexiones. Las personas están aprendiendo el funcionamiento. El avance es muy positivo".

"Yo me saqué el Carnet de la Patria porque no quiero pagar gasolinera internacional, pero ojalá todo mejore porque si ya las colas son tan ‘cansonas’, imagínate con un sistema de pago o de chequeo distinto que va a llevar un tiempo específico", afirmó la conductora Elisa Troconis.

En transmisiones de televisión, jóvenes del plan Chamba Juvenil, que han apoyado en la difusión de información al respecto, aseguraron que el proceso de chequeo dura tan solo unos segundos.

Otras de las estaciones de servicio que muestran gran afluencia son la Múnich y el Stud.