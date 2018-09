Zulia: Atracan con pistola y cuchillos a visitantes del Jardín Botánico

10-09-18.-Once personas fueron víctimas de un atraco, dentro de las instalaciones del Jardín Botánico, en la vía a Palito Blanco, a unos 300 metros de la avenida Don Manuel Belloso, vía al Aeropuerto La Chinita.

La información la dio a conocer un ciudadano que se identificó como @elviiyaman en su cuenta Instagram.

Según el denunciante, tres sujetos portaban un arma de fuego y dos cuchillos, se acercaron a dos parejas de adultos y a siete niños y con sigilo esgrimieron las armas, para advertir de manera discreta que no gritaran, porque se trataba de un atraco.

Hoy 8 de septiembre asistí al Jardín Botánico con un plan vacacional. En medio de las actividades… se nos acercó una familia de dos parejas adultas y unos 6 o 7 niños de edades entre 6 y 12 años diciendo que habían sido víctimas de robo", le dijo una usuaria del jardín a @elviiyaman.

De acuerdo con la denuncia, la mayor de las niñas, la que estaba más calmada, dijo que eran tres hombres, uno con pistola y los demás con navajas o cuchillos.

Les quitaron todo, absolutamente todo, incluso los lentes de sol de una de las mujeres y el jardín no mostró intención de dar con los tres ladrones, reveló la dama, quien no ha sido identificada.

"La niña dice que se adentraron y ella les vio la cara, pero solo había un uniformado (no sé si guardia o miliciano ya que no llevaba identificación) y no mostró la intención de ayudarlos", aseguró.

Lastimosamente tuvimos que irnos, pero el Jardín decidió no hacerse responsable en absoluto, añadió la preocupada mujer.

El hecho se registró a la 1:30 de la tarde, afirmó la ciudadana a @elviiyaman. A las mujeres las despojaron de sus carteras, a los hombres de los koalas, a los niños de los teléfonos y a una niña le robaron la cámara, indicó la denuncia.

A un niño le pusieron un cuchillo en la espalda mientras apuntaban al papá. Y a la niña más pequeña, como de seis años, le dio un ataque de pánico. No dejaba de llorar, incluso le costaba respirar, apuntó.

Señala que el Jardín Botánico es un lugar demasiado grande, que no tiene efectivos policiales en ningún lado.

La familia pidió apoyo a uno de los voluntarios que estaban allí, pero él no pudo hacer mucho a pesar de tener la intención, concluyó.