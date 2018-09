Vargas: 30 familias de Residencias Vista al Mar quedan sin techo tras el desplome de escaleras en torre C

Credito: La Verdad de Vargas

10-09-18.-Momentos de terror vivieron los vecinos de las Residencias Vista al Mar, ubicada en Arrecife, al ceder las escaleras entre el primero y segundo piso de la Torre C donde habitan 30 familias, que hoy se han quedado sin vivienda.



En el hecho ocurrido aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del día domingo, resultó herida Francheska Arveláez, de 18 años, a quien un pedazo de concreto le aprisionó la pierna izquierda, provocándole la fractura de la tibia y el peroné. Fue trasladada al Hospital José María Vargas.



Vecinos manifiestan que en unos de los apartamentos del mismo edificio había una fiesta, la confusión reinó y los adjudicatarios pensaban que era un movimiento sísmico por lo que trataron de abandonar la edificación.



Dayana Hernández explica que desde hace años vienen denunciando la situación, pero las autoridades han hecho caso omiso y hoy después del desplome de las escalinatas es que han venido.



Señala que el edificio presenta fallas estructurales y está cediendo, poniendo en riesgo a las familias que allí habitan. “Aquí está la gente de Ivivar, pero nosotros no queremos ir a ningún refugio. Si nos sacan que sea para darnos apartamentos”.



Luis Machado sostiene que todas las torres están afectadas y se debe hacer una inspección a fondo porque presentan fallas desde hace 18 años, cuando fueron inauguradas por el presidente Chávez el 16 de diciembre del 2000.



“En ese entonces estos apartamentos fueron entregados a damnificados de la tragedia de 1999 de Vargas y a otras personas que venían de refugios en la ciudad capital”.



Indica que la población es muy grande y se debe evitar una tragedia de gran magnitud, por ello deben actuar antes que sea demasiado tarde. “Esto fue una crónica anunciada”.



Otras torres en peligro



Merylin Hernández expresa que hay otras torres en riesgo. Tal es el caso de la D, donde la inestabilidad es notable ya que solo al pisar la estructura se mueve.



Explica que es damnificada y por nada del mundo quiere volver a un refugio, por lo tanto señala que si los van a sacar que los reubiquen en un lugar digno.



Gisela Rosales dice que los edificios más afectados son el C, D, H y N. Esto se viene denunciando del 2001 y ya se han hecho dos rehabilitaciones, una en el 2007 y otra en el 2010.



Declara que los vecinos también tienen que poner de su parte. Las autoridades están en el lugar desde que sucedió el incidente tratando de buscar soluciones concretas.



Luis La Torre indica que los adjudicatarios de otros bloques acudieron a la C al escuchar el estruendo y se encontraron con el drama. “La gente trataba de salir. Unos utilizaron cuerdas y después llegaron efectivos tanto de Protección Civil como de los Bomberos para auxiliar a quienes aún estaban en los apartamentos”.



No hay apartamentos disponibles



Jonathan Morales, director regional de Protección Civil, apunta que se encuentran en el sitio eliminando el peligro y aplicando las medidas seguridad correspondiente en estos casos.



Expresa que fueron evacuadas las 30 familias residentes en el lugar y por órdenes del general Jorge Luis García Carneiro, conjuntamente con otro entes del estado, se buscan soluciones.



Marianela Fernández, coordinadora de Ivivar, señala que realizaron el censo de las personas afectadas, donde se encuentran 32 adultos, 13 adolecentes, 26 niños, 1 adolescente discapacitado y 3 adultos con discapacidad.



Expresa que en estos momentos no hay apartamentos disponibles y los afectados podrían ser llevados a un refugio provisional hasta que se le busque una solución definitiva.



Es importante resaltar que en la edición del 7 de junio del año en curso, el diario La Verdad alertó sobre la vulnerabilidad de estas edificaciones

