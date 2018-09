Maracuchos se debaten este dilema: “No sé si cocinar o bañarme con lo que queda de agua”

Credito: NAD

10-09-18.-La situación con respecto al servicio hídrico se agrava cada día en la ciudad de Maracaibo, los habitantes de las zonas ubicadas al norte de la ciudad ya no hallan de dónde sacar una gota de agua.



¡La pesadilla no parece tener fin! Las graves fallas con respecto al servicio de agua en la ciudad de Maracaibo se acentúan día a día, pues ni una gota sale de los grifos de los ciudadanos quienes aseguraron estar contra la espada y la pared para poder continuar con sus rutinas en las que es prioritario el vital líquido.



Hay quienes de una manera u otra buscaban de diferentes puntos bajos de la ciudad tuberías que emanaban poca agua, pero esta ya se acabó y ante la aparentemente indolente situación no han tenido otra cosa por hacer que, llevarse las manos a la cabeza e implorar que la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) active el servicio.



“No sé si cocinar o bañarme con lo que queda de agua… Apenas tengo una botella y media de agua para hoy, hemos ahorrado la poca que teníamos únicamente para cocinar, pero ya llevo tres días que no sé lo que es bañarme, lo que había se usaba para darle bomba al baño, pero ya ni eso hay”, indicó a Noticia al Día Yoselin López, habitante del norte de Maracaibo.



Los ciudadanos indicaron que no tienen tanques de agua, apenas unos potes que les sirvió para almacenar unos pocos litros por estos días, sin embargo quienes si lo poseen revelaron que las reservas están en su nivel más crítico y que en las siguientes horas la ventaja que tenían ante algunos vecinos llegará a su fin, como el agua.



“El tanque en su momento se llenó, pero desde hace cuatro días le doy a los vecinos al menos dos botellas de refresco con agua porque tampoco los voy a dejar morir de sed, pero no soy yo la que tiene la responsabilidad, sino Hidrolago, que ya debe responder qué es lo qué pasa ¿A lo que yo me quedé sin agua cómo voy a hacer? ¿Cómo van a solucionar los demás?”, criticó Arelis González, otra habitante de Maracaibo.



Y mientras unos se abocan a ingeniárselas para conseguir al menos un litro de agua otros exigen a Hidrolago darle respuesta a la colectividad sobre la situación que, en algunos sectores, ya suman más de 26 días sin servicio.

