Monagas: Reubicarán a al menos 700 familias de Sotillo tras crecida del río Orinoco

Crecida del río Orinoco (referencial) Credito: Archivo

Sotillo, 28 Agosto - La gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, indicó este martes que al menos 700 de las 900 familias que se vieron afectadas por la crecida inusual del río Orinoco en el municipio Sotillo al sur del estado, serán reubicadas a los fines de evitar que este tipo de situaciones se repitan.



La información fue suministrada por la mandataria regional en una entrevista concedida a la periodista Mary Pili Hernández en el programa radial Sin Duda, en el que además señaló que presentará el proyecto de la construcción de nuevas viviendas en la zona alta de esta jurisdicción.



"Tuvimos alrededor de 900 familias afectadas ubicadas en las comunidades San Félix en Los Barrancos de Fajardo y Barrancas, sectores que bordean el Orinoco, sin embargo todas han sido atendidas por el Gobierno revolucionario que conduce el presidente Nicolás Maduro, con el suministro de alimentos, medicinas, mantas, implementos de pesca, entre otros", expresó.



Significó que en Monagas, gracias a la construcción de más de 84 mil nuevas casas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), disminuyó considerablemente los daños a las residencias en temporadas de lluvias. "En otros años en estas épocas se volaban los techos y se venían abajo los ranchos, ahora tenemos otra realidad, gracias al presidente Chávez que creó la Gran Misión Vivienda Venezuela".



Santaella destacó que en la zona de Sotillo, los niveles del río Padre, se elevaron por encima de los siete metros que normalmente lo había hecho en los últimos años, aunque recordó que la crecida más alta que reportó este fluvial la obtuvo en 1976.



Mencionó que reportaron un fallecido en el área, sólo por causa accidental y no por la condición que presenta el río, y que ligadas a esta afectación hasta los momentos no han sido señaladas víctimas mortales, que las pérdidas están asociadas a las viviendas, insumos alimenticios y enseres del hogar, estos últimos han sido paulatinamente reemplazados por el Ejecutivo regional.



La Gobernadora manifestó que además de Monagas, los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas sufrieron los embates del desborde de las aguas del Orinoco, por lo que ha sostenido reuniones conjuntas con los representantes y autoridades de estas entidades para atender el tema que los ocupa de manera particular a todos.



Para finalizar, la gobernante extendió un mensaje a la población a mantener la fe, la esperanza y confianza en la superación de esta dificultad, al tiempo que invitó al pueblo a la vanguardia de asumir las medidas económicas planteadas por el presidente Maduro.



