Alcalde de Píritu abre negocios a la fuerza, cizalla en mano

Caracas, 26 de agosto de 2018. Con cizalla en mano y acompañado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana el alcalde del municipio Píritu, de Anzoátegui, Williams Petit, procedió este fin de semana a violentar los negocios que permanecían cerrados en su localidad y así lo publicó en sus redes sociales, donde se aprecia una fotografía en la que se ve a los funcionarios manos a la obra.



“Así iniciamos el día de hoy carajo si no abres tu negocio te lo abrimos”, indicó en su cuenta de instagram @williamspetit1.



“Que nadie tenga duda que desde el gobierno responsable de Píritu seguiremos haciendo valer las medidas económicas anunciadas por nuestro presidente Nicolás Maduro”, agregó el mandatario local. No detalló nombre del establecimiento y si practicó lo mismo con otros.



Más tarde, en la misma cuenta de Instagram (@williamspetit1)publicó un vídeo promocional en el que dijo que “continuarán desplegados en la calle verificando cada uno de los precios que fueron emanados de los 25 rubros de la Asamblea Nacional Constituyente”.



Añadió que con las “fuerzas vivas, el poder popular(…) vamos a seguir buscando a los acaparadores, a las personas que quieran ir en contra de nuestro pueblo y van a pagar en la Fiscalía y que caiga quien tenga que caer”.



La acción generó reacciones inmediatas. Uno de los usuarios que comentaron la publicación indicó: “Espero que vayan a abrir los negocios con ese entusiasmo cuando ya no les quede nada… ustedes son pan para hoy hambre para mañana…”.

