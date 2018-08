Crecida del río Orinoco deja más de 12.000 afectados

19 de agosto de 2018.-

La cota del Río Orinoco en Bolívar perdió 2 centímetros con respecto al día miércoles que alcanzó su nivel máximo histórico, y se mantuvo en 18,04 metros sobre el nivel del mar, informó ayer Roniel Farías, concejal del municipio Heres, aunque extraoficialmente se conoció que llegó a 18,10 msnm.

La situación se encuentra crítica en Bolívar, donde se contabilizan aproximadamente 12.000 afectados, entre los cuales 4.000 son niños que necesitan asistencia médica. Sectores como La Toma de Heres permanecen inundados y el municipio Chein está 90% bajo el agua.

"Debe activarse de manera inmediata el alerta roja en todo el estado Bolívar, y el gobierno regional y el municipal deben atender a las familias damnificadas", indicó Farías.

Aseguró que muchos de los habitantes se encuentran incomunicados y temen abandonar sus casas debido a que están expuestos a robos.

Farías expresó que no se han ejecutado las medidas necesarias por parte de la gobernación y que no se han habilitado los respectivos centros para los damnificados: "El llamado es para que el gobierno reaccione y tome las acciones correspondientes, ya que no es un momento político".

El parlamentario por los pueblos indígenas, Romel Guzamana, informó que en el estado Amazonas hay más de 60.000 damnificados.