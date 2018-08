Párroco de la Iglesia San Pedro de Seboruco cierra de manera arbitraria la Escuela de Música de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar

Credito: Agencias

5 de agosto de 2018.- El Sistema de Orquesta Sinfónica Núcleo Seboruco viene funcionado desde hace 8 años en la parte alta de la casa parroquial en condición de alquiler.



Norkis Naveda actual Directora de la Orquesta manifiesta que durante todo este tiempo atrás se habían realizado contratos de arrendamiento para estipular así el pago del mismo, motivado a que el Sistema se encarga de formar niños, niñas y adolescentes en el Ámbito musical se había logrado trabajar en conjunto con la Iglesia, es decir se le prestaba el servicio cuando no lo necesitaban y a su vez la parroquia prestaba las instalaciones para llevar cabo los diferentes conciertos, de un tiempo para acá se ha presentado un inconveniente con el párroco del momento Marco Aurelio Huérfano, el cual nos ha pedido el desalojo de una manera arbitaria sin derechos a una conciliación, alegando que le molesta el "ruido".



En vista de que no se ha desalojado el lugar el párroco tomó ciertas medidas como: el cierre del Agua alegando la existencia de una filtración en los baños, hemos intentado dialogar pero ha sido casi imposible ya que a pesar de ser un discípulo de Dios el Señor párroco se ha mostrado Grosero y con actos de Odio hacia la orquesta y los niños, niñas y adolescentes. El jueves 2 de agosto nos topamos con la noticia de que nos selló el paso para las instalaciones y que sólo abrirá para que saquemos todo lo que allí se encuentra, tomando en cuenta que nuestros niños participarán en la serenata al Santo Cristo y necesitan ensayar para el evento, nuestra preocupación es que el sistema deba cerrar sus puertas, son más de 150 niños quienes se preparan diariamente alejándose así de los vicios que hoy lamentablemente invade nuestro pueblo, el sistema es de todos y Seboruco tiene talento de sobra, no es posible que perdamos tan Gran recurso por el capricho de una persona intransigente.