Gobernador del Zulia, Omar Prieto: Extranjero sin identificación será puesto en la frontera

03-08-18.-El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó que que se realizarán un operativo en el Zulia para detectar a extranjeros que se encuentren en la región sin ningún tipo de identificación, reseñó el portal Globovisión.



“Extranjero que no cuenta con su debida identificación, así tenga cuatro o cinco negocios en Las Pulgas, será puesto en la frontera, no vamos a permitir que vengan aquí a atentar contra la Patria, revendiendo el dinero y contrabandeando alimentos”, señaló Prieto quien realizó el anuncio a propósito de la detención de un colombiano a quien le retuvieron 1.400 millones de bolívares en efectivo que eran para la venta al público en más de un 500%.



Por otro lado, agregó que “el que atente contra los alimentos, el sistema eléctrico y el agua tiene que ser tratado como terroristas”, advertencia que hizo delante de los jefes de los cuerpos de seguridad del estado.



Igualmente, Prieto, anunció además que la semana próxima enviará al Consejo Legislativo el Proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana, que, entre otras cosas, implementará que las multas sean también puestas a infractores por parte de funcionarios del Cpbez.



“Esta experiencia la vamos a traer de otros estados donde se ha implementado como es el caso de Miranda y Vargas, un 50% del monto de estas multas le será depositado al funcionario que la coloque y el otro 50% al estado”, informó el gobernador.



Prieto no especificó si tendrá que ver con el tema de tránsito, pero asomó que se enmarcaría en el tema de orden público, que aunque ya hay una ley dijo que hay que hacer ajustes