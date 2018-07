El transporte público en Maracaibo sigue en ‘caída libre’

Credito: Panorama

24-07-18.-En caída libre va el transporte público de Maracaibo. Golpeado por la crisis económica, que estrangula las posibilidades de los choferes para adquirir consumibles y repuestos automotores, el servicio se quedó sin unidades suficientes para transportar a una "marea" de usuarios por día.



Desde marzo agravó el problema, según indicó el presidente de la Ruta Noroeste de Transporte, Rubén Esis: "Actualmente solo está rodando el 5% de las flotas, en promedio, de cada ruta".



Esis dijo que la insostenible economía atropella la prestación del servicio. "Solo un caucho cuesta 1 mil 200 millones de bolívares y eso multiplícalo por 6 que necesita un autobús, que debe hacer cambio de neumáticos cada dos años", manifestó, argumentando que ello ha "desaparecido" algunas rutas.



Para muestra un botón: la emblemática Ruta 6, que atraviesa media ciudad, partiendo del Malecón, y en la que se moviliza buena parte de los universitarios de LUZ, trabaja —en días buenos— con cinco unidades autobuseras.



Esta situación la confirmó presidenta de la línea, Yelitza González, quien aseguró que empezando el año la ruta circulaba en la ciudad con un tope de 25 autobuses, en promedio, cifra que bajó drásticamente a dos, tres y hasta 5 unidades, como máximo.



"El número de buses trabajando varia según las posibilidades de los choferes. A veces salen solo dos, en otra jornada tres y en un día bueno salen hasta 5 conductores, todo depende", explicó.



La importancia de Ruta 6 es indudable. Pues transporta pasajeros de zonas de gran movimiento como el centro de la ciudad, El Milagro, entrada de Santa Lucía, Humanidades, Barrio Obrero, Carmelo Urdaneta, Curva de Molina, Panamericano, Los Olivos, entrada de Ciudad Lossada, Grano de Oro, toda la calle 67 (Cecilio Acosta), La Lago, Valle Frío y Cerros de Marín.



González comparó la situación con años anteriores en que sumaban hasta 60 automotores prestando el servicio y acotó que la baja se debe a que los trabajadores no pueden hacer frente a los costos de las autopartes, los lubricantes y la reparación de los automóviles.



La escasez de unidades impacta a los marabinos, quien a diario viven un ‘viacrucis’ para trasladarse.

"Varias veces me ha tocado caminar de Bella Vista al Universitario. Además, mi hija tuvo que abandonar el posgrado de Medicina que estaba haciendo porque no hay Ruta 6 tampoco Uni 6, estaba faltando mucho. Nosotros vivimos en Los Puertos de Altagracia y entre el efectivo, los pasajes y la falta de unidades, era muy difícil venir", contó, impotente, Maritza Nava, jubilada.



También Antonia Mavarez sufre el mismo calvario. Llevo dos horas esperando y nada. Si no viene pronto tendré que volver a irme a pie hasta mi casa porque es lo mismo esperar aqui que lo que me tardo en llegar", dijo mientras esperaba en la parada de 18 de Octubre.



Como ella, Juan Gómez, estudiante, confesó que en varias oportunidades prefiere caminar hasta su casa en vez de esperar unidades que tardan hasta tres horas en aparecer. "Uno tiene que salir entre cuatro y 5 horas antes para encontrar el bus y poder llegar a tiempo, pero ni eso funciona a veces", lamentó.



San Jacinto es otro caso a destacar, pues de 110 carros por puesto que ofrecían sus servicios en años anteriores, hoy "tambalea" con solo 5 de ellos.



Daniel Rodríguez lo vive a diario. Adelantó su rutina diaria, madrugando antes de lo usual para poder llegar al trabajo. "Ahora con la falta de carros tengo que ir hasta 2 horas antes al trabajo porque si no, no llego", sostuvo.



En el Km 4, C- 1, La Limpia o Santa Rosa de Agua se repite la escena: usuarios cazando una unidad en horas pico, cuando se acentúa el desespero por trasladarse. En ese momento, lo que "ruede" se ve como agua en el desierto: desde camionetas, camiones 350 y 750, cavas, grúas y hasta trencitos.



La Alcaldía de Maracaibo, en abril, hizo un censo de transportistas para distribuir lubricantes y ayudar a paliar la crisis del transporte, comprometiéndose distribuirlos con regularidad.



Meses más tarde, anunció que censarían también a las unidades "piratas" como las camionetas y las llamadas "perreras", que tuvieran normas "mínimas" de seguridad. Aún no se hace.



En reiteradas ocasiones se intentó ayer contactar a Daniel Boza, director de Gestión Urbana de la Alcaldía, pero no fue posible obtener una respuesta.

panorama