Zulia: Patios de hospitales se convirtieron en rellenos sanitarios

20-07-18.-Los desechos pasan semanas sin ser recogidos. Secretaria de Salud: Creamos una ruta hospitalaria para recolectar los desperdicios. Personal de limpieza rechazó las condiciones de trabajo.



Los patios de los hospitales están en modo relleno sanitario, pues se han convertido en basureros a cielo abierto, donde los desechos médicos pasan semanas sin ser recolectados. Allí se "cocinan" grandes focos contaminantes.

Pero la insalubridad no cesa allí, dentro de los recintos, la falta de implementos y productos de limpieza amenaza con infectar tanto a pacientes y familiares, como al personal médico. La situación se replica en la red hospitalaria de Maracaibo y San Francisco.

Una montaña de desechos, en la que predomina el azul de las batas y los gorros médicos es el común denominador. En el patio del Hospital Dr. Pedro Iturbe, General del Sur (HGS), sigue creciendo una torre de basura pendiente por retirar. Los trabajadores dijeron: "No la recogen, aquí está desde hace dos semanas, se pasan los días así".

Arrumada permanece, en grandes tumultos, la basura en la Maternidad Castillo Plaza, mientras que el Materno de Cuatricentenario tampoco escapa de la inmundicia aglomerada. En el Hospital Universitario, el "edificio" de basura se "come" parte de la carretera que se está en las adyacencias de la estación de Bomberos de Maracaibo.

Detrás del Hospital Central, en el vertedero, el material médico y quirúrgico se mezcla de forma desmesurada, arden los residuos médicos. El fuego enciende el peligro; hace estallar frascos de vidrio, al tiempo que consume campos, guantes, yelcos, bolsas, restos de sangre y más.

La quema de desechos es una acción inadmisible por las consecuencias en la salud que acarrea. Así lo confirmó el presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía, Alfonso Socorro, quien señaló que al quemar "están contaminando toda el área y el paciente asmático, con problemas pulmonares, por ejemplo, los que tienen enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, va a empeorar. El humo entra por los ductos de los aires acondicionados y esto es un problema para esos pacientes que hagan alergias (...) Persona que llegue infartada y respire ese aire, puede producir un broncoespasmo".

Sobre la mala disposición de los residuos, dijo que "el problema es el sucio que se acumula en la basura (...) es bastante insalubre", y agregó que representa un "riesgo de infecciones".

"No es usual", argumentaron en la dirección del Central sobre la basura que humea. No obstante, enfermeras replicaron que "la queman todas las semanas. Las empresas que se encargan de recoger esos desechos no están trabajando porque tienen los camiones dañados".

Pero, a puertas cerradas, la insalubridad sigue. En el Central con un lampazo "asean" todos los pisos. Sobre este punto habló, en el anonimato, una doctora: "Va en contra de los protocolos de higiene que usen los mismos utensilios para todo el hospital. Las bacterias que recogen en la UCI o emergencia las trasladan a servicios tan sensibles como oncología, pediatría o neonatología (...) Los pacientes se pueden complicar por esta irregularidad".

Personal del ‘Universitario’, de los maternos Cuatricentenario y Castillo Plaza, del ‘Noriega Trigo’, el ‘Chiquinquirá’, el Hospital de Veritas y del HGS, dijeron a PANORAMA que constantemente usan solo agua para "esterilizar" las áreas. Confesó que escasea el hipoclorito, desinfectantes, jabón, lampazos, escobas y pañitos.

En el Hospital Noriega Trigo, la basura queda acumulada por semanas.

Material quirúrgico con sangre representa un "caldo de cultivo para las bacterias".

"Si llega un paciente herido y no se limpió bien la sangre, eso es un caldo de cultivo para las bacterias. Si no se hizo la sepsia y antisepsia, indudablemente, aumentan las probabilidades de que el paciente se contamine", advirtió Socorro.

Por otro lado, la protección personal de quienes ejecutan estas labores es un espejismo. Sin batas, gorros, guantes, tapabocas y botas de seguridad recogen los desperdicios, barren y coletean.

Las denuncias llegaron a la secretaria de Salud, Omaira Prieto, quien precisó: "Estamos trabajando en la ruta hospitalaria para recolección de los desechos. En las próximas horas ya todos esos desechos serán recogidos porque se planteó la ruta para abarcar todos los hospitales de Maracaibo".

Explicó que se dispondrá de un camión compactador, dependencia de la Alcaldía de Maracaibo, que "se encargará única y exclusivamente" de la red hospitalaria, incluyendo también los hospitales adscritos al Instituto Venezolano del Seguro Social (Ivss).

En cuanto a la limpieza de los espacios internos, la secretaria señaló que hace "la compra y distribución regular de lo que es hipoclorito, jabón en polvo, desinfectante y productos de limpieza". Añadió que se distribuyen "todos los implementos": guantes y botas de seguridad, pero "mientras los trabajadores no hagan las peticiones no sabremos (las necesidades)".

Así acumulan los residuos hospitalarios en el HGS.

Abarrotado de desechos está el Materno Cuatricentenario.