Alarmante muertes de reos por tuberculosis en el Zulia

Credito: NAD

10-07-18.-Como una plaga. Así se ha esparcido por todos los calabozos policiales y de los retenes del estado la Tuberculosis, causando alarmas entre la población privada de libertad, donde hasta ahora se ha cobrado la vida de al menos 50 personas en lo que va de año.



Semanalmente el Eje de Homicidios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inicia casos de averiguaciones muertes a causa de esta terrible enfermedad, y en lo que va de la segunda semana de junio, ya son tres los internos que han muerto.



El último caso registrado ante la Policía Científica fue el de Toribio Antonio Calero Rangel, de 69 años, quien fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en una de las celdas del pabellón A del retén de Cabimas, donde se encontraba detenido desde el pasado 20 de noviembre de 2015 por el delito de tráfico de drogas.



Antes de Calero, el pasado domingo, Luis Moran y Carlos Eduardo González González, este último de 24 años, murieron en la Emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo, tras ser trasladados desde los calabozos del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de San Francisco, tras presentar quebrantos de salud.



Entre marzo y abril del presente año, los medios de comunicaciones locales registraron más de 20 casos de muertes por esta enfermedad. La mayoría se presentaron en los calabozos del retén de Cabimas, en los calabozos de Polisur y de la PNB. Sin embargo en los calabozos del Cicpc, en lso comandos del Cpbez y de la Guardia Nacional Bolivariana, también se registraron algunos casos.



Fuentes policiales precisaron, que semanalmente mueren de tres a cinco reos a causa de este mal. Aseguran no poder tenerlos aislados por el poco espacio que tienen los centros preventivos, tantos policiales o de la GNB.



Asimismo informaron, que estos pequeños cuartos, en su mayoría de 3 por 3, no dan abasto para la alta demanda de delincuentes que a diario ingresan en los calabozos, y es por ello, que durante el hacinamiento, se contagian muchos reos.



Para contrarrestar esta terrible enfermedad, el gobierno nacional debería garantizarles el medicamento para sus tratamientos en todos los centros de arrestos y detenciones, pero se supo que los mismos no están siendo suministrados, por lo que cada vez más se agudiza la situación.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 189 veces.

La fuente original de este documento es:

NAD (https://noticiaaldia.com/2018/07/alarmante-muertes-de-reos-por-tuberculosis-en-el-zulia/)