Fallecieron 4 adultos y un bebé en Táchira por brote de chagas

09-04-18.-El director de Corposalud Táchira, Dr. Luís Ramírez, a través de la cuenta en Twitter @Corposalud_tach, confirmó que hasta el momento, cinco personas han fallecido por un brote epidemiológico de chagas agudo en Puerto Nuevo, municipio Libertador, al sur de la región andina, entre ellos, un bebé de 11 meses de edad.También anunció en otro tuits que hasta la noche de este domingo existían 40 personas confirmadas con cuadro clínico con síntomas de chagas, de los cuales, 23 de estos fueron trasladados al Hospital Central de San Cristóbal donde se mantienen estables.La organización de salud aclaró a la comunidad que esta enfermedad es peligrosa pero que definitivamente no es contagiosa, pues no se propaga de persona a persona sino por la picadura del insecto Rhodnius Prolixus, mejor conocido como “Chipo” o por comer alimentos infectados por este."Se presume que el modo de transmisión fue a través de la vía oral, por consumo de alimentos contaminados, porque en el examen físico no se aprecia lesión por el llamado "Chipo" (Rhodnius prolixus), ni los pacientes reportaron "picadura" de insecto" especificó el director.La gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, confirmó los fallecidos a través de su cuenta en la red social @Laidygomezf y también hizo referencia a la activación de un plan de atención para las comunidades de Puerto Nuevo para detectar más afectados y evitar mayores fatalidades.