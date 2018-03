(VIDEO) Zulia: Arias Cárdenas recomienda al gobernador Omar Prieto "que se ponga trabajar en lugar de atacar" su gestión

19-03-18.-El ex-gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas aseguró durante una entrevista al diario zuliano La Verdad, que en las arcas del estado dejó 975 mil millones de bolívares. "Eso es bastante dinero, pero no han comenzado a gastarlo y a trabajar".

Cinco meses han pasado desde que Francisco Arias Cárdenas dejó la Gobernación del estado Zulia. Actualmente se dedica a impulsar planes de desarrollo económico a través de Corpozulia, este cargo no lo convierte protector del estado como ocurrió en 2011 cuando el opositor Pablo Pérez era el mandatario zuliano.

Muchos aseguran que aunque milita para las filas del chavismo, su nombre no se traduce en fidelidad para la coalición oficialista de la cual es fundador junto al fallecido expresidente Hugo Chávez. Él lo sabe y le molesta que digan expresiones como que "ahora sÍ llegó un chavista a la Gobernación", porque sostiene: "yo soy chavista completo".

El exgobernador y excandidato presidencial no sostiene una buena relación con el actual mandatario zuliano, Omar Prieto, a quien le recomienda trabajar en lugar de atacar.

"El Gobernador tiene que dedicarse a trabajar, no a buscar excusas o tirar piedras (…) A los tres meses yo no estaba hablando mal de Pablo Pérez (su predecesor), porque uno no puede llegar hablando mal del otro, uno tiene que llegar es a trabajar", manifestó.

- ¿Le tocó asumir Corpozulia, un cargo que ya ostentó, que metas tiene?

- Corpozulia tiene un compromiso y una obligación, es la instancia de planificación y coordinación de proyectos de desarrollo, que -en momentos en que los ingresos petroleros no son suficiente- tiene un potencial.

Estamos con la producción del cacao para exportar, la producción del plátano, la sábila y sus productos derivados para buscar ingresos de recursos distintos al petrolero.

- ¿El gobernador Omar Prieto aseguró que el estado se infectó de productos y precios importados?

- Productos colombianos, panameños y chinos que lleguen y nos ayuden a resolver problemas deberían ser bienvenidos, porque un Gobierno lo primero que tiene que ver es que su pueblo no sufra, y no puede disfrutar viendo que el pueblo sufra y padezca.

Se tiene que buscar la forma, y si no tenemos el dólar petrolero para dar precios baratos que inciden en el contrabando, debemos garantizar al menos precios justos. Eso fue lo que nosotros hicimos. Eso no infecta, al contrario, si tienes el azúcar, la harina, el arroz, los productos, eso no infecta, eso ayuda a que la gente coma y nosotros tenemos que ayudar a que la gente coma.

- ¿Qué van a hacer con esta nueva propuesta que usted lleva?

- Todo lo que se hizo en aquella ocasión fue aprobado por el alto gobierno, por todos los ministros y el vicepresidente de entonces, Aristóbulo Istúriz: de hecho, otros gobernadores lo hicieron. Creemos que el fin del Gobierno no es solo perseguir y sobre todo cuando no hay. No se trata de que tú trajiste unas tazas, y (en lugar de decir) véndelas a un precio adecuado, no, yo te las quito porque las tienes muy caras y vas preso. Yo creo que no es un fin represivo el del Gobierno. El Gobierno tiene un fin constructivo y de apoyo a nuestro pueblo. Lo que hicimos fue ayudar a nuestro pueblo y ojalá podamos retomarlo.

- ¿Ese programa de importación terminó con su gobierno?

- Se terminó cuando nosotros terminamos el gobierno, yo entregué hace casi seis meses. El día que me dijeron ganó Juan Pablo Guanipa, ese mismo día le dije a Margarita: 'recoge los peroles porque nos vamos de la Residencia de gobernadores, ya la gente tomó una decisión y yo la respeto, no voy a estar aquí ni un minuto más'. Y esa noche no dormí ahí.

Desde que salimos nos hemos dedicado es a trabajar, y yo creo que el gobierno que tiene el Zulia tiene que trabajar duro y resolver los problemas de la gente. Lo que hicimos en materia eléctrica fue muy duro, exigiendo discutiendo, trabajando, planteando una empresa regional para la energía, porque no podemos tener desarrollo en el Zulia, sino tenemos energía; y para eso tenemos que ser bien claros con los zulianos. La gente no puede estar sin luz dos días y como gobernador uno tiene que dar una respuesta. Todo lo que hice fue trabajar.

- Yo tengo una muestra para decir lo que hicimos: Paseo del Lago 3, Patinódromo, la recuperación del Paseo Ciencia, la Plaza Baralt, del Palacio de Gobierno, de la Calle Carabobo, recuperación del "Pachencho" Romero. Un gobernante no puede tener excusas, tiene que llegar a trabajar. Yo dejé en las arcas del estado, aprobado por el presidente Nicolás Maduro, 975 mil millones de bolívares, eso es bastante dinero, pero no han comenzado a gastarlo y a trabajar.

- ¿Por qué creen que atacan su gestión?

- Creo que son ataques inmerecidos. El Zulia sabe lo que hicimos y yo creo que el gobernador tiene que dedicarse a trabajar, no a buscar excusas o tirar piedras; que se dedique a trabajar porque le dejamos, además de esos 975 mil millones de bolívares, 500 mil dólares en el aeropuerto para que compren medicamentos de altos costo y ayude a la gente.

- ¿En el aeropuerto?

- En la tasa aeroportuaria, el aeropuerto que nunca se me entregó y de una vez se le entregó a él. Yo lo que quiero decir es vamos a trabajar unidos. Yo estoy trabajando para que Maduro gane, pero me parece que esa actitud del gobernador no ayuda porque la gente sabe que trabajamos y sabe lo que hicimos y compara, y ya han pasado cinco meses.

- ¿Es posible terminar algunas obras que quedaron inconclusas desde la Corporación y de la mano con la Gobernación?

- Todo es posible. Nosotros estamos dispuestos a ayudar y a colaborar.Yo no voy para nada a descalificar la gestión del que fue alcalde de San Francisco, pero pido respeto para mi gestión y mis trabajadores. Yo creo que es un error y Dios quiera que rectifique el gobernador y se ponga a trabajar y unifique el esfuerzo. Yo lo invité venir a la Corporación.

- ¿Quién podría estar detrás de este comportamiento del gobernador tomando en cuenta que tiene una línea política similar?

- No sé, porque uno oye unas expresiones de que ahora sí llegó un chavista a la Gobernación, y resulta que yo soy fundador con Chávez del movimiento bolivariano. No sé cómo se puede decir eso. Ah, que tuve discusiones con Chávez, sí, pero eran discusiones entre Chávez y yo y él mismo las saldó.

Más nadie puede meterse en eso, ni vivo ni muerto, que no sea el propio Chávez que pueda definirlo, y lo hizo en privado y público. Decían que aquí en Zulia había un gobernador medio escuálido y medio chavista, no, yo soy chavista completo. Ahora, tengo una visión clara de que el chavismo gana cuando tengamos la mayoría de la voluntad de los zulianos a favor nuestro; y tengo que ganármela trabajando, haciendo cosas, no persiguiendo ni asustando ni llenando de miedo a la gente. Quién puede estar detrás de eso, no me imagino, pero creo que lo que necesitamos es unirnos y trabajar duro.

- ¿Desde cuándo no habla con Omar Prieto?

- Directamente el 17 de diciembre y por mensaje ayer (martes), que le dije por mensaje que hay algunos elementos que tiene Corpozulia y que quiero entregárselo a la Gobernación. Yo respeto la persona y jerarquía del gobernador, pero exijo respeto para lo que significa un ser humano y un ciudadano que es lo que soy yo.

- ¿Ha conversado con Maduro sobre esta situación, porque a usted lo nombraron protector del Zulia?

- No, no, yo no soy protector, yo soy presidente de Corpozulia. Eso quedó sin efecto, eso no es así. Esa es una situación que tenemos que resolver aquí nosotros, y yo creo que sin nadie que interrumpa. Arias y Prieto deben sentarse y definir una forma de trabajo en favor de Maduro. Recursos dejamos, logro dejamos, el Zulia no puede pararse, y no puede entretenerse en peleas.

- ¿Su gobierno atendió la situación eléctrica, pero siguen los apagones, qué quedó por hacer?

- Hay varios elementos, el más importante es la generación propia y el manejo del mantenimiento de la propia generación. Si llevamos la generación instalada a una media estándar internacional, creo que vamos a salir ganando. Las interconexiones es otro tema, tenemos la más importante que es de la línea de 400 KV. Por eso, planteé una empresa regional subsidiaria de Corpoelec, que se dedique a atender los temas, que pueda manejar recursos, hacer licitaciones, cobrar. No hay posibilidad de desarrollo económico si no tenemos electricidad. Sin electricidad estamos en la era de las cavernas.

- ¿Las elecciones presidenciales están cuestionadas por organismos nacionales e internacionales, adelantar el proceso le juega en contra al Presidente porque podría perder legitimidad?

- Es una oportunidad de que los venezolanos definan con el voto sobre el Gobierno y las opciones de Gobierno. Eso iba a ocurrir y una posición obcecada de la oposición pensó que esto no llegaba nunca, que nunca íbamos a tener elecciones. Nosotros vamos a la elección llamando a la gente a votar y comprometiéndonos a solventar de la mano con la gente la situación que tenemos, la situación económica.

- ¿Por qué esperar que lleguen las elecciones para tomar acciones sobre la crisis que vive el país y no tomar medidas desde ya?

- Las medidas y acciones se están tomando. Yo digo que el nuevo gobierno, fortalecido y relegitimado, tiene que tomar otros elementos que son los que van a garantizar las medidas de tipo monetario, económico.

- ¿Es difícil tratar de garantizarlo cuando la mayoría de los venezolanos tiene hambre?

- Es difícil. Hay dos temas que tenemos que atender y que son urgentes y tiene que ver con el fortalecimiento de la economía: uno es ese (el hambre) y la gente que se va del país. Por ello el tema de producción de riquezas y alimentos, y de generar circunstancia que minimice la salida de venezolanos al exterior buscando oportunidades. Debería estar la oposición haciendo propuestas sobre este tema y no solo enfrascarse en buscar el poder.

- ¿Qué está haciendo el poder hambre y diáspora?

- Yo, que soy un pedacito de poder, trato de producir y exportar el cacao para que entren divisas. Estoy tratando de impulsar la producción de palma aceitera, la exportación de productos hechos en Zulia. Tratar de generar divisas es fundamental para contribuir a generar una situación distinta en el país.

- ¿Es cuesta arriba si se sigue en hiperinflación? ¿Por qué no se toman correctivos, porque se pueden traer alimentos de Colombia a precios justos, pero un salario no alcanza para ello?

- Tenemos que producir, más que traer, traer es un paliativo. Producir aquí es la solución. El trabajo constructivo es la única solución que nosotros tenemos.