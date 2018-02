Ministerio Público: No Hay ningún delito penal ambiental en el zoológico de Maracaibo

Zoológico metropolitano del estado Zulia

25 de febrero de 2018.- La Fiscalía Superior del Ministerio Público difundió la tarde de este sábado un comunicado en el que afirma que no existe ningún delito penal ambiental y que no ha ordenado el cierre temporal del zoológico metropolitano del estado Zulia, luego de realizar una visita el pasado 21 de febrero conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Ambiente



Asegura que “no existe la comisión de ningún delito ilícito penal ambiental que acarrea responsabilidad penal alguna, no existe ninguna investigación penal y no se ha ordenado ni solicitado a ninguna Autoridad Judicial el cierre temporal del parque zoológico del estado Zulia”.



Esto en referencia a la situación actual del parque que mantiene en cautiverio a diversas especies animales con importantes necesidades alimentarias, de mantenimiento y de seguridad.