Cuerpos policiales rescatan a madre del grande liga Elías Soto

11 Feb. 2018 - El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó este domingo que los cuerpos de seguridad del estado, luego de un operativo intenso de seguridad, fue rescatada la señora Ana Soto, secuestrada el pasado jueves al frente de su casa en Maracaibo.



En una serie de mensajes publicados en Twitter, por el mandatario regional, indicó que gracias a los cuerpos de seguridad, "rescataron a la señora Ana Soto, madre del grande liga zuliano, Elías Diaz"



Agradeció la labor hecha por los efectivos de la Policía Municipal de San Francisco (Polisur), el Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalistas (Cicpc), y la Comandancia de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), por las labores de inteligencia que "permitieron el desenlace feliz".



"A las zulianas y zulianos, les reitero mi compromiso firme de ganarle la batalla a la delincuencia. Estamos comprometidos a seguir avanzando hacia un futuro seguro, de paz y tranquilidad para todos!", escribió en la red social Prieto.



Por los hechos, actualmente se encuentran detenidos cinco policías detenidos vinculados al secuestro de la mujer por lo que el Gobernador indicó que, "he ordenado al General Rubén Ramírez Cáseres, Director del CPBEZ, la inmediata intervención del Grupo EKA (Equipo Canino Antidrogas) por presunta vinculación de funcionarios en el secuestro de la señora Ana Soto. No habrá contemplaciones contra la delincuencia!".



Ana Soto, es madre del pelotero Elías David Soto, jugador de los Pittsburgh Pirates en las Grandes Ligas de Béisbol, fue secuestrada en el frente de su casa en el sector El Bajo, en San Francisco, a las 9:30 am del jueves.

Noticia relacionada: