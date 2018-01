Zulia: Paro de transporte en Maracaibo se ha cumplido en 92%

Credito: Web

17-01-18.-Erasmo Alián, presidente de la Central Única del Transporte, informó esta mañana en el programa radial Informativo Satelital de Pedro Soscum Machado, transmitido por Fabulosa Stereo 95.5 FM, que “Hay paro de transporte, podemos decir con mucha exactitud que más del 92% de las rutas están paralizadas”, según reseña Globovisión.



“Estamos desde muy temprano en las calles monitorearon algunos sectores y podemos decir con mucha exactitud que más del 92% de las rutas están paralizadas, solo un 8% está trabajando y la mayoría son los llamados transbarandas, los buses rojos de TransMara, camionetas chirrincheras, camiones 350 y volteos”, aseguró.



Resaltó que se encuentran examinando de cerca los sectores más importantes como lo son la zona oeste y algunos municipios como Machiqes, La Villa, La Cañada, Costa Oriental del Lago y el terminal de pasajeros.



“El paro se está llevando en efecto, son pocos los dirigentes que no se quieren unir, pero nosotros, la central única de transporte estamos en Grano de Oro esperando que lleguen el alcalde de Maracaibo y el gobernador del estado para plantearle nuestras inquietudes y solicitudes”, ratificó.



Alián se disculpó con los usuarios y acervó “Pedimos disculpas a los usuarios porque parar el transporte de las cuatro de la mañana no es una decisión de Erasmo Alián. Sabemos que el daño se lo hacemos al pueblo que son quienes se suben a los carritos por puestos y autobuses”.



El paro será de 24 horas, recomendó a los usuarios que se quede en casa. Igualmente, avaló que no habran disturbios en las calles marabinas.