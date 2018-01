(VIDEO) Zulia: Saquearon galpón de Pdval en Los Puertos de Altagracia

Maracaibo, enero 5 - Habitantes del municipio Miranda entraron por la fuerza, este viernes 5 de enero, a un galpón de Pdval, ubicado en el sector El Caimito, y saquearon alimentos que se encontraban almacenados desde hace más de un mes en el lugar, de acuerdo a declaraciones de los vecinos.



Desde tempranas horas de la mañana, personas provenientes de distintos sectores de Los Puertos de Altagracia, se apostaron a las afueras del galpón exigiendo que se les vendieran los productos. "Los Puertos de Altagracia tiene hambre", gritaban a los guardias que custodiaban el lugar.



Pasadas la 12:00 del mediodía, el número de personas se incrementó y tras conversar con los guardias y que éstos se negaran a vender los productos, tumbaron los portones de acceso y, seguidamente, violaron las santamarías para comenzar a sacar los bultos de alimentos que allí se encontraban.



Harina, azúcar, aceite, pasta, arroz, pañales, enlatados, bolsas con pernil fueron saqueadas. Las marcas de los productos eran nacionales, en su mayoría, y no los que habitualmente distribuyen las cajas Clap.



En el galpón también se encontraban juguetes que debían ser entregados con el Clap navideño.



Luego de casi una hora de saqueo, un grupo de la Guardia Nacional Bolivariana dispersó al grupo de personas con bombas lacrimógenas y tiros al aire.



Al respecto, el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, consultado por este diario vía telefónica, desestimó la gravedad del incidente, indicando que no revistió mayor gravedad.



“No lo tengo como una situación de máxima gravedad, ese es un hecho por el que esperamos la investigacion”, refirió el funcionario, quien estima que este mismo jueves se conozcan los resultados de las averiguaciones.



“La situación fue controlada por la Guardia Nacional Bolivariana, y la primera autoridad municipal, Tiberio Bermúdez, junto con los Clap y los consejos comunales se apersonaron en el sitio donde ya se normalizó la situación”.





Cabello dijo que en el galpón “no había mayor cosa; no era masivo lo que había allí. Había 120 cajas Clap, algunos juguetes y comida que preparaba la comunidad”.



Asimismo, Cabello refirió que “no descartamos que sea saboteo, porque el primer saboteo eléctrico, el 23 de diciembre, fue en la subestacion de Los Puertos”.

VIDEO| Así se vive el saqueo a #Pdval en Los Puertos de Altagracia #Zulia pobladores acusan al alcalde Tiberio Bermudez "por acaparar la mercancía para apoyar al bachaqueo" #5Ene pic.twitter.com/vlgr9NDRaB — Luismaly Mavares Lugo (@luismalym) 5 de enero de 2018



Señaló que el municipio Miranda, por razones estratégicas, en tanto allí tienen su sede Pequivén y plantas eléctricas, está reforzada la vigilancia, en especial desde el 23 de diciembre.



El funcionario señaló que en el sitio están los cuerpos policiales levantando las actas tras “una situación que, sin duda, nunca había pasado en esa área. Quienes conocemos Los Puertos sabemos de su tranquilidad, así que nos extraña esa situacion. Sin embargo, estamos avisados que la oposición estaría tratando de propiciar este tipo de hechos”.