(VIDEO) Julio Chávez: Desde la comuna se impulsará el nuevo parlamento

06.01.21 - El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Gran Polo Patriótico (GPP), Julio Chávez, aseguró este miércoles que el Parlamento Comunal, iniciativa que impulsará el nuevo Poder Legislativo, viene a hacer una integración del territorio, donde van a converger todas las organizaciones y expresiones de lucha que ha tenido la comunidad a lo largo del tiempo.



“Así como existe el Consejo Municipal, los consejos legislativos y toda esa estructura que hilvana del Poder Legislativo, queremos profundizar más para que desde la comuna construyamos el Parlamento, la expresión del Poder Legislativo en la comuna”, resaltó.



Durante una entrevista en el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), señaló que otra de las necesidades de la nueva AN es recuperar la eficiencia de los servicios públicos.



En ese sentido, aseveró que la Ley Antibloqueo es un tema central para la recuperación económica del país.



“La ley antibloqueo (que va a desarrollar la junta directiva de la AN) va a fomentar leyes específicas que nos permitan precisar las inversiones para poder mejorar los servicios públicos y recuperar el poder adquisitivo del salario que fue duramente afectada por efecto del ataque a la moneda desde el territorio colombiano”, afirmó



Chávez indicó que recuperar la economía de un país petrolero, cuyos ingresos fundamentalmente dependen de la venta del petróleo en el mercado mundial y a su vez sufre de medidas coercitivas unilaterales, “no es fácil, va a llevar un periodo de tiempo importante, pero tenemos las herramientas”.

Con información de VTV.