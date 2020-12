Reinaugurado el parque Zanjón Barrera en Lara, un parque administrado por el poder popular

Fotografías: Iván Alexis Piña torres.

El parque Zanjón Barrera, ubicado en pleno centro de Barquisimeto, fue reinaugurado, para el disfrute de propios y visitantes. Es uno de los atractivos turísticos de la ciudad, que busca ofrecer espacios para la recreación e impulsar el turismo para el crecimiento de la ciudad crepuscular.

Este parque fue creado el 25 de abril del 2005, en un área sin desarrollo en la comunidad Zanjón Barrera, por iniciativa del poder popular. Su recuperación fue posible, gracias a un proyecto del Consejo Comunal "Emprendedores del Centro", que se pudo lograr la gestión de los recursos para la recuperación de este pulmón vegetal.

Los recursos fueron aprobados por la Gran Misión Venezuela Bella: en total fueron unos 240 petros, equivalentes a 14.094 dólares estadounidenses, según informo el gobernador Adolfo Pereira, durante la inauguración. El diagnostico los hizo EMICA, (Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación Ambiental y Corturbar (Corporación de Turismo de Barquisimeto).

Por su parte el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores precisó que con este ya son 57 los espacios rehabilitados en el municipio, "algunos construidos totalmente nuevos, para lo que se han invertido más de 170 mil millones de bolívares soberanos."

Este refugio verde, es coordinado por Yenny Yepez, líder comunitaria e impulsora del proyecto.

Vista en fotografía aérea del área desarrollada como parque Zanjón Barrera

Atractivos del parque

Manifiesta que el nombre de este espacio, viene por un hijo de un italiano que tuvo un accidente en bicicleta en este zanjón o espacio baldío.

Entre los atractivos del parque, están el mural árbol de los sueños el cual es un homenaje a los adultos mayores. Esta obra fue realizada por los artistas María Gabriela González y Ángel Becker; ambos estudiantes de Artes de la UCLA.

El mural de la cruz de mayo es un homenaje a Rafael Timaure un cultor popular de la zona que organizaba los bailes de la cruz de mayo y promotor de la cultura popular.

Cuenta con varias esculturas de animales como: el Oso Andino, el dragón, las tortugas gigantes de piedra, el caimán, el elefante y la jirafa.

Para la protección del espacio y como programa permanente de educación ambiental, han creado la Brigada Ambientalista Parque Zanjón Barrera, que cuenta con 30 integrantes entre niños, niñas, adolescentes y adultos.

Agradecimientos de la comunidad:

La líder comunal e impulsora del proyecto Yenny Yepez, hablo en nombre de la comunidad y dijo lo siguiente: "La comunidad Zanjón barrera, agradece la inversión del gobierno nacional a través de la Gran Misión Venezuela Bella y ejecutada por el alcalde Luis Jonás Reyes, quien transfirió los recursos para Corturbar.

Agregó Yepez, que esta reapertura, permitirá recuperar las actividades culturales y recreativas de los vecinos y público en general. Este parque es un punto de referencia turística en la región Centrooccidental, visitado en años anteriores por turistas de los estados Portuguesa, Yaracuy, Barinas."

Su horario es de martes a domingo de 3 a 6 pm, ya que aun no cuenta con personal de vigilancia y son los vecinos, quienes prestan la colaboración. El lunes, está cerrado por mantenimiento.

Entrevistamos a algunos niños de la brigada Ambiental:

Santiago Abraham Oropeza de 8 años, dijo que le gusta el parque, porque es muy colorido, todo está nuevo y limpio.

Sebastián Morales de 11 años dijo que le gustan los colores, las esculturas de animales y los murales.

A cumplir las normas del parque y el protocolo de bioseguridad

Se exhorta a todos los visitantes y comunidad en general a cumplir las normas de bioseguridad como uso de tapabocas, gel antibacterial, mantener un distanciamiento. En materia de conservación: no arrojar basura y usar las papeleras, además de no montarse en las esculturas de animales. Los mayores de 12 años no pueden montarse en los juegos infantiles para evitar dañarlos, no se debe traer pelotas.

Faltan algunas obras y personal de vigilancia

El parque aun no cuenta con personal de vigilancia solo colaboradores; le faltan recursos para reparar puertas de acceso y los baños.

Tod@s a cuidar este nuevo espacio vital urbano en el centro de Barquisimeto: El Parque Zanjón Barrera