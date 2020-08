Organizaciones sociales de La Vega emiten denuncia pública y llamado a autoridades gubernamentales

26 de agosto de 2020.- Diversas organizaciones sociales del popular Barrio La Vega, de la ciudad de Caracas hacen una denuncia pública que cicula ampliamente por las redes y grupos de whatsapp. Hacen un llamado urgente a las autoridades gubernamentales ante la situación que denuncian en el comunicado que reproducimos a continuación.

COMUNICADO.



Las organizaciones populares, movimientos sociales, culturales, recreativas y deportivas de la PARROQUIA LA VEGA; preocupados por la situación de violencia, desidia y abandono institucional por la falta de una adecuada politica gubernamental que brinde una verdadera sensación de seguridad a los ciudadanos denunciamos:



1. Ante el incremento de la violencia y organizaciones criminales liderado por la banda del "KOKY", quienes con armamento de guerra pretenden someter (como en efecto lo estan haciendo) algunos sectores de la parroquia, adueñandose del territorio a traves del miedo para convertirlo en una "zona de paz" ficticia, GENERANDO terror, zozobra e incertidumbre, ordenando y cometiendo asesinatos, aupando y financiando el narcotrafico y la prostuticion; incluyendo el reclutamiento de jovenes y niños para formar parte de un ejercito de delincuentes la cual busca extenderse hacia otras parroquias como la Vega, Paraíso, Montalban, Antimano, Caricuao.



2. Mientras en el pais y en el mundo entero sufren los embates de la pandemia producto del covi-19, el pueblo y nuestras comunidades. no escapan a esa realidad sufriendo los efectos colaterales.

La corrupción se extiende a nuestra parroquia generando desestabilizacion de la FAMILIA, pilar fundamental de la sociedad, afectando estados de animos causando angustia, tristeza, rabia e impotencia por la imposibilida de acceder y cubrir sus nesecidades basicas (alimentacion, salud, servicios publicos y SEGURIDAD). Ensanchando la brecha entre ricos y pobres, o lo que se conoce como una mal disimulada "lucha de clases".



Sumado a esto sigue la mala praxis policial la cual esta haciendo estragos dia a dia, matraqueando y extorsionando a los pequeños comerciantes, validando y autorizando al bachaqueo, y como en otros tiempos de la 4ta república aplastada por nuestro gigante HUGO Chávez, ha vuelto de nuevo maltratando, humillando, reprimiendo, incluso asesinando a nuestros jovenes inocentes, obviando y burlandose de una politica seria de seguridad que apueste a la vida acorde con nuestro proceso revolucionario.



Esa que genere resultados efectivos en materia de seguridad en la parroquia.



Nosotros LAS UBCH, LOS CLAP, CONSEJOS COMUNALES, MOVIMIENTOS SOCIALES, POLITICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS de los 5 ejes politicos de la parroquia hacemos esta de DENUNCIA como parte de un llamado a la reflexion de nuestros organos competentes a tomar acciones ya que esto podria ser causa de una reaccion popular de masas la cual desbordaria de violencia y llevandonos a una confrontacion social contra todos aquellos que afectan y mantiene en la ignominia a nuestro pueblo, como lo son la causa y el efecto de la apología al delito.



Somos pobres, no marginales ni mediocres.



Finalmente reiteramos el llamado de atención a las instituciones del Estado a NO IGNORAR esta denuncia y facilitar los medios para la apertura de nuevos espacios para el desarrollo de unidades productivas, culturales deportivas y recrativas para que sean administrados por los movimientos populares de la parroquia.



EL BLOQUE POPULAR DE LA PARROQUIA LA VEGA, NO PERMITIRÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO QUE EL HAMPA, LA DELICUENCIA ORGANIZADA, LOS COMERCIANTES ESPECULADORES Y HAMBREADORES , BACHAQUEROS Y LA DERECHA DE UN PASO MAS EN NUESTRA PARROQUIA, LLÁMESE CÓMO SE LLAME, SEA QUIEN SEA.



NO DAREMOS PASO A ACTOS DE TERRORISMO, NI GUARIMBA.



Apostamos al diálogo y a las instrucciones de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros.



Diálogo SI, balas NO. Entendimiento SI, balas NO.



