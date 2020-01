Vecinos de La Vega denuncian que pagan el pasaje más alto del país

Redoma La India, La Vega, Caracas

Caracas, 01 de enero de 2020.- Vecinos de la parroquia La Vega en Caracas, que residen en varios sectores ubicados en las zonas montañosas, como son los barrios de La Hoyada, El Carmen, La Amapola, La Veguita, Los Naranjos, Los Cujicitos, Vista Hermosa, San Miguel, Las Dos Rosas, El Milagro, Los Cangilones, Sector Unido, Los Mangos, La Luz, Bicentenario y Las Torres, denuncian que no hay controles de ningún tipo en el servicio de transporte público de la zona, toda vez que aumentan el precio del pasaje de manera constante y arbitraria, afectando gravemente a los habitantes de bajos recursos económicos y hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a la solución del caso.



A continuación el texto enviado por los pobladores:



“La Vega zona de familias pobres que pagan el pasaje mas alto de Venezuela.



Ante todo buenas noches, este escrito es especialmente para el señor Ministro del Transporte Hipólito Abreu y al Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz Angulo, casualmente vegueño ... Desde las instancias de la Vega, parroquia emblemática revolucionaria y hoy en día atropellada por la anarquía de los transportistas, vuelven otra vez las líneas troncales de transportistas: “Los Caciques” y “Los Héroes” a arremeter sin temor a nadie, como si fuésemos un pueblo sin ley, a cobrarle a los usuarios y usuarias de dicha parroquia, pasajes desde 5000 bolívares en adelante, desde las parada de Coche hasta las 7 Hermanas, y desde la redoma La India hasta Las Casitas el pasaje es de Bs 10.000 abriendo un gran hueco en el bolsillo de los vegueños. ¿ahora, quien nos defiende?



¿Tenemos un ministro de transporte o el ministro le teme a los transportistas? De paso lean bien son las líneas troncales “Los Caciques” y “Los Héroes” quienes encabezan las listas del gobierno para adquirir beneficios y subsidios de jeeps Toyota, herramientas, cauchos, aceites lubricantes y no les importa especular al de a pie.



Se hace un llamado a las autoridades competentes, no a pararse en La India a montarles cacerías; se les hace un llamado a que sean citados en Fiscalía a los transportistas que hagan daño al pueblo vegueño, se abran investigaciones y que vayan presos mínimo 2 meses, de esa manera respetarán a los usuarios.

Solo unidos venceremos!...”.



Los vecinos y vecinas, que prefirieron no identificarse por el momento, dicen que le están advirtiendo oportunamente al gobierno para “que con las leyes los sujete” (a los transportistas), antes de que esto provoque que salga el pueblo y puedan suceder hechos lamentables como que se puedan “quemar carros y romper vidrios”.