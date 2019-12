Mirandinos deciden hoy dar más recursos a las Comunas

1 Dic. 2019 - Este domingo los pobladores de los 21 municipios del estado Miranda están convocados a votar en la consulta popular promovida por el gobernador del estado Héctor Rodríguez para aprobar las transferencias de los recursos, provenientes de las multas de la Ley de Convivencia, de manera directa a las comunas.Rodríguez sostiene que se estará ensayando una nueva forma de elección sectorial en esa entidad que busca aprobar la transferencia de los mencionados recursos, sin que sea necesaria la autorización previa del Consejo Legislativo y los concejos municipales.Por su parte Oriana Osío, organizadora de la consulta convocó la participación de más de 2 millones de electores y 5 mil jóvenes mayores de 15 años.Recursos para PSUVLa consulta popular convocada para el domingo ha generado opiniones en contra de los alcaldes de oposición.Josy Fernández, presidente de la Asociación de Alcaldes asegura que el único objetivo de la consulta es beneficiar financieramente al partido de gobierno y por ello la rechazan.Los alcaldes reiteran su posición sobre la ilegalidad de la consulta popular y aseguran que fomentará la corrupción. Al mismo tiempo llamaron a no participar en esta jornada.El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, acotó, durante asambleas con las comunas de los municipios Páez y Andrés Bello en Barlovento, que “en la Consulta se preguntará si las Comunas aceptan o no la trasferencia de competencias en la administración de fondos para la realización de proyectos sociales dentro de la comunidades en beneficio del colectivo”.La pregunta que aparecerá en las boletas de esta Consulta Popular Miranda es: ¿Está usted de acuerdo con que la administración, recaudación y coordinación de los fondos por aplicación de la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana, sean transferidos a las Comunas?El votante marcará con la opción de su preferencia durante el proceso comicial de este 1 de diciembre.Centros de votación abrirán de 7 am a 4 pmLa rectora principal del CNE Tania D’ Amelio informó que este sábado comenzó el despliegue de material electoral para los 825 centros de votación y 1.890 mesas habilitadas para la Consulta Popular Miranda 2019 que se realizará hoy domingo.En la consulta popular solo se preguntará a los ciudadanos ¿está usted de acuerdo con que la administración, recaudación y coordinación de los fondos por aplicación de la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana, sean transferidos a las comunas?. El votante marcará la opción de su preferencia, “Si” o “No”.La jornada de consulta se iniciará desde tempranas horas de la mañana y durará hasta que no hayan electores en cola.