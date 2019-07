Culminó el 1er Encuentro Nacional del Sistema de Participación Popular

14 julio 2019 - Finalizó el 1er Encuentro Nacional de Registro del Poder Popular, desde las instalaciones de la Escuela Venezolana de Planificación, en Caracas; jornada de trabajo que permitió construir acciones conjuntas entre los responsables de los equipos de trabajo en cada Sala de Batalla y equipos estadales de registro y promoción, para afrontar los nuevos retos en el contexto de la Ofensiva Comunal 2019.



El cierre de la actividad contó con la presencia de la ministra del Poder popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Blanca Eekhout, viceministro para la Organización y Participación Comunal y Social, Edwin Velásquez, la directora de Consolidación de Comunas, Dayana Moreno y los 24 responsables de los Centros de Operaciones del Poder Popular, funcionarias y funcionarios de la dirección de Consolidación de Comunas, y las 23 directoras y directores de las oficinas de registro de la geografía nacional.



“Aquí estamos en el marco de la Ofensiva Comunal, cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, de activar todas las fuerzas para lograr la unidad perfecta de nuestro pueblo e impulsar y garantizar el nuevo tejido que son nuestras Comunas y Consejos Comunales en todo el territorio”, expresó la ministra Eekhout.



La Ministra manifestó, “nos encontramos en un foro con las compañeras y compañeros que llevan los registros del poder popular a escala nacional, y los camaradas, que manejan las Salas de Batalla, donde están los Centros de Operaciones del Poder Popular, porque cada Comuna, siembra Comuna (…) está Ofensiva Comunal 2019, pone el centro en la batalla productiva, la cual exige la organización perfecta del pueblo, por eso no es solamente un registro, un grupo o un nombre, es el espíritu de la Comuna, de la solidaridad, el espíritu productivo de la toparquía de ser productivos en el territorio, desde la visión Bolivariana, de que la lucha del pueblo no puede dispersarse, porque si la lucha si dispersa no habrá victoria en el combate”, puntualizó.



Por su parte, el viceministro Velásquez aseguró,”el nuevo registro busca democratizar nuestro sistema, pero además transferir la posibilidad al pueblo, la competencia de que el mismo poder popular se pueda registrar desde su teléfono o computadora, está es una de las bondades de este sistema, además que facilita tener una data con toda la información que se necesita de cada una de las direcciones de las instituciones”.



La coordinadora de la Oficina de Registro de Promoción del estado Zulia, María Ávila, indicó, “estamos aquí en una formación política y técnica, porque vamos a ser los responsables de entregar toda la documentación al Poder Popular, a través del Sistema Integrado del Poder Popular, (SIPP 2), logrando un impulso de la descentralización de estas oficinas regionales y traspasarlas a manos del pueblo originario. Con el usuario van a poder aprobar los registros y facilitar los trámites administrativos, e inclusive van hacer digitalizados por el mismo sistema integrado”.



Jesús Piñango, coordinador de la Oficina de Registro del estado Miranda, expresó, “estamos en este primer encuentro, con una dinámica complementaria con todos los responsables de las coordinaciones de los estados, conociendo las experiencias y debatiendo el protagonismo de las oficinas de registro para la Ofensiva Comunal Productiva; el registro de las organizaciones socio-productivas, la actualización de los Consejos Comunales y Comunas. Hemos fortalecido el trabajo que queremos desarrollar en el territorio”.



Igualmente, Orlando Rodríguez coordinador de la oficina de Registro del Cuerpo Comunal de Lara destacó la importancia del encuentro que se ha desarrollado “sobre todo por la necesidad que siempre tenemos los equipos de encontramos con las direcciones y afinar detalles que tienen para potenciar el Plan de Ofensiva Comunal y el reimpulso al Poder Popular, como lo ordenó nuestro presidente Nicolás Maduro, para alcanzar el Estado Comunal, como nuevo estado socialista de la Patria”.



Finalmente la Ministra acotó, “Estamos optimizando, garantizado el registro no solamente de nuestros Consejos Comunales y Comunas, sino también de todas las formas de organización productivas porque juntos todo es posible !Comuna o Nada! “, Concluyó la titular de Comunas.

