Por una superación chavista de la crisis: movimientos populares debaten en Caracas

El foro-debate titulado “Diálogos para una superación Chavista de la crisis”: Ángel Álvarez, Gerardo Rojas, Miguel Mora y Anacaona Marín acompañados por Cira Pascual

5 de julio de 2019.- El foro-debate titulado “Diálogos para una superación Chavista de la crisis” tuvo lugar el sábado, 29 de junio, en el Teatro Alameda, Caracas.



Este evento fue convocado por un conjunto de organizaciones chavistas [1] y contó con la participación de más de un centenar de personas. Dichas organizaciones vienen trabajando en la elaboración de un documento colectivo de diagnóstico que reúne una serie de propuestas para hacer frente a la actual crisis que atraviesa el país y fue presentado para ser debatido y enriquecido con los aportes de las organizaciones e individualidades que se hicieron presentes.



El documento, que comparte el título del foro, fue presentado por Ángel Álvarez del Frente Cultural de Izquierda, quien resaltó algunos puntos claves del análisis colectivo, cómo las disputas en los planos nacional e internacional, los factores coyunturales y estructurales de la crisis, la agresión imperialista, y la correlación de fuerzas en el momento actual.En lo correspondiente al apartado de propuestas, las líneas de acción pasan por la acumulación de fuerza en el campo popular, así como la radicalización a partir del rescate de Chávez y su legado profundamente radical.



El primer ponente, Miguel Mora, de Encuentro de Lucha Popular, una plataforma recién creada que busca agrupar movimientos a lo largo y ancho del país, en su intervención defendió que hay muchas iniciativas en el campo popular que es necesario unificar. De igual modo alertó que, en medio de la disputa geopolítica, potencias como Rusia y China defienden sus intereses y no los intereses del pueblo venezolano.



Anacaona Marín, de la Fuerza Patriótica Alexis Vive, principal colectivo de la Comuna El Panal en el barrio 23 de Enero, saludó la iniciativa y los esfuerzos para construir unidad en el movimiento popular. Sin embargo, alertó de manera enfática sobre los riesgos de “corporatización” de los movimientos en tiempos de crisis.



“Más allá del Estado y del gobierno, tenemos que repensar quién es el sujeto histórico de la revolución,” señaló. “La mejor manera de decir o criticar las cosas es haciendo, y abrazándonos en Chávez,” añadió, insistiendo que la comuna, la territorialización de la política, es el “sendero” que propone la Comuna El Panal.



El último ponente fue Gerardo Rojas del colectivo Voces Urgentes, quien empezó por subrayar que los movimientos populares deben hacer una reflexión autocrítica. “¿Estuvimos disputando poder o disputando renta?” fue una de las preguntas que planteó.



“Yo creo que es fundamental la defensa de la propiedad social, en sus múltiples posibilidades” afirmó Gerardo. “La co-responsabilidad con el Estado no ha funcionado, no hay co-responsabilidad si no hay un autogobierno real y autonomía popular,” explicó.



A las ponencias se siguieron intervenciones de otros participantes en el foro, quienes compartieron sus visiones sobre la coyuntura y sus propuestas de acción.



Las organizaciones convocantes se comprometieron a incorporar los aportes en el documento, que sigue en construcción, y a seguir sumando esfuerzos hacia la acumulación de fuerza en el campo del chavismo popular.



Nota



[1] El documento fue suscripto por las organizaciones: Laboratorio Crítico Comunachos, Surgentes. Colectivo de DDHH, Corriente Marxista – Lucha de Clases, Movimiento de Inquilinxs, Universidad de las Comunalidades, Causa Campesina y FCI (Frente Cultural de Izquierda).