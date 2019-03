EN FOTOS+VIDEOS): Miles de personas marcharon en Caracas defendiendo su paz y libertad

31 marzo 2019 - Miles de personas marcharon en Caracas este sábado en la llamada Operación en Defensa de la Libertad, manifestándose en contra de los ataques y agresiones contra los servicios públicos por parte del gobierno de los Estados Unidos y rechazando la violencia, el terrorismo, así como en apoyo del Presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La movilización tuvo cuatro puntos de partida, hasta llegar a la plaza O’Leary de la capital.



Los cuatro puntos de concentración fueron: la avenida Andrés Bello a la altura del mercado de Guaicaipuro, frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, la plaza San Martín y la plaza Sucre de Catia.



Betulio Reyes proveniente de San Carlos, estado Cojedes, expresó que “hoy tenemos conciencia nacionalista, claridad política y amor por la Patria, estamos de pie con dignidad y firmeza defendiéndola”.



Acotó que el pueblo rechaza cualquier intento de injerencismo e intervencionismo contra Venezuela, que desea la paz, desarrollo y que permanezca la tranquilidad en el país. Manifestó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, defiende al pueblo y garantiza la paz, la estabilidad social y política.



Por su parte, Emilio Colina, constituyente por el sector discapacidad, declaró que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se encuentra aprobando leyes y acompañando al pueblo en la calle y manifestando el apoyo al Presidente Maduro.



“Al imperio norteamericano y sus lacayos internos le decimos que hay un pueblo en la calle consciente, no nos vamos a rendir no habrá golpe eléctrico ni agresión armada. Estaremos en una batalla firme hasta derrotar al imperio norteamericano”, dijo.



Igualmente, Yazmin Reyes, constituyente por el estado Vargas del sector comunas, afirmó que los constituyentes se encuentran desplegados en el país difundiendo la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Indicó que este sábado las fuerzas revolucionarias tomaron las calles en paz y en nombre del diálogo.



También Irma Gómez, habitante de la parroquia Antímano de Caracas, instó a la mujer venezolana a no perder la fe y seguir en la vanguardia de la Revolución Bolivariana. “No te quedes en la casa y defiende lo que dejó Chávez, somos guerreras, que no te quiten la esperanza. Nosotros vamos a ser ejemplo e historia en el mundo gracias a la Revolución”.

Los cuatro puntos de concentración fueron: la avenida Andrés Bello a la altura del mercado de Guaicaipuro, frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, la plaza San Martín y la plaza Sucre de Catia.

Betulio Reyes proveniente de San Carlos, estado Cojedes, expresó que “hoy tenemos conciencia nacionalista, claridad política y amor por la Patria, estamos de pie con dignidad y firmeza defendiéndola”.

Acotó que el pueblo rechaza cualquier intento de injerencismo e intervencionismo contra Venezuela, que desea la paz, desarrollo y que permanezca la tranquilidad en el país. Manifestó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, defiende al pueblo y garantiza la paz, la estabilidad social y política.

Por su parte, Emilio Colina, constituyente por el sector discapacidad, declaró que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se encuentra aprobando leyes y acompañando al pueblo en la calle y manifestando el apoyo al Presidente Maduro.

“Al imperio norteamericano y sus lacayos internos le decimos que hay un pueblo en la calle consciente, no nos vamos a rendir no habrá golpe eléctrico ni agresión armada. Estaremos en una batalla firme hasta derrotar al imperio norteamericano”, dijo.

Igualmente, Yazmin Reyes, constituyente por el estado Vargas del sector comunas, afirmó que los constituyentes se encuentran desplegados en el país difundiendo la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Indicó que este sábado las fuerzas revolucionarias tomaron las calles en paz y en nombre del diálogo.

También Irma Gómez, habitante de la parroquia Antímano de Caracas, instó a la mujer venezolana a no perder la fe y seguir en la vanguardia de la Revolución Bolivariana. “No te quedes en la casa y defiende lo que dejó Chávez, somos guerreras, que no te quiten la esperanza. Nosotros vamos a ser ejemplo e historia en el mundo gracias a la Revolución”