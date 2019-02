(VIDEO) Cabello: el 23 de febrero se van a encontrar con un muro como en 1819, no pasarán

#20Feb una buena demostración de fuerza del chavismo, esta en el estado Bolívar. Es parte de la realidad aunque lo nieguen. Uno de los peores errores de la derecha y ahora de EEUU es subestimar si chavismo. Vean, no es un montaje. #ProducciónActivaParaElPueblo pic.twitter.com/qBBUSs07Vj — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) 20 de febrero de 2019

20 Feb. 2019 - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, marchó junto al pueblo de Bolívar por la Paz y en apoyo al presidente Maduro, destacando que “el 23 de febrero se van a encontrar con un muro como en 1819 ¡No pasarán!”.Desde el estado Bolívar Cabello aclaró, que “nos amenazan este fin de semana, el 23 de febrero, pero aquí se van a encontrar un muro que no se imaginan, como en 1819. ¡No pasarán!”.“La derecha cree que nos va a meter miedo, igual que los Estados Unidos que creé que puede mandar sus tropas”, agregó (…) ellos hablan de ayuda humanitaria, eso no es ni ayuda ni humanitaria, eso lo que es, es un negocio”, indicó Cabello.Asimismo, señaló a los presentes: “Nos amenazan desde allá. Dicen que los socios de Maduro y los militares se tienen que voltear contra el presidente y ellos le perdonarán todo (…) son una falsa”.“El pueblo tiene que decidir si está con los gringos o con Maduro”, manifestó Cabello.Cabello también enalteció “la vocación de lealtad de la mayoría del pueblo venezolano a su compromiso en la defensa de la paz y de la patria ante las amenazas intervencionista del gobierno de Estados Unidos (EE UU) contra Venezuela”En este sentido, hizo un llamado a la unión nacional “para mantenerse movilizado en protección de la soberanía”.“En esta patria por siempre, por siempre, serán leales; traidores, nunca. Nunca vamos a traicionar el pensamiento bolivariano. Quien no conocía a Venezuela en algún lugar del mundo hoy la está conociendo como un pueblo de guerreros y de guerreras que se le paran al frente a cualquier enemigo por muy poderoso que pretenda ser”, sentenció Cabello.Video fuente; Luigino Bracci Roa