En Caracas se realizó Foro “Por la Resistencia y la Revolución Económica Productiva”

Credito: Colectivo “La otra Escuela”

4 Feb. 2019 - El pasado miércoles 30 de enero, se realizó el Foro “Por la Resistencia y la Revolución Económica Productiva”. En el Salón Rojo, de la Vicepresidencia de la República. Con el objetivo de promover, articular y fortalecer las experiencias productivas territoriales. Creyendo firmemente que solo con el protagonismo de nuestros productores (as), con la autosustentabilidad alimentaria pasaremos a la ofensiva revolucionaria, en la guerra de todo el pueblo. Para lo cual es fundamental promover los espacios productivos, de distribución directa solidaria, hermanada y honesta. Para lo cual se tuvo la participación de dos colectivos vitrina de Caracas: la Alpargata Solidaria, a cargo de la vocería de Emiluz Pinto y Marianela Carrillo, Feria Conuquera, con Mónica Pérez y Tamara Petkoff y un movimiento nacional de productores (as) Marcha Campesina, con Jesús Osorio como vocero.



La Feria Conuquera es el espacio colectivo de distribución directa de alimentos y productos sanos para el pueblo. Tiene lugar en el Parque Los Caobos, de Bellas Artes. El primer fin de semana de cada mes. “Tuvo su inicio en Mérida, en Agosto del año 2014, iniciando con 4 organizaciones. Como el Colectivo Venezuela Libre de Transgénicos, Colectivo Maíz, Auyantepuy y Aby ayala. Desde entonces han desarrollado un proceso de vinculación y articulación con productores (as), ascendiendo hasta el momento a 30 organizaciones” Expreso Mónica Pérez. Venden desde papas de Mérida hasta productos de limpieza e higiene. También, y fundamentalmente productores (as) de la región, que surten la Feria con precios solidarios con alimentos como: auyama, caraota, maíz, mango, naranja, mandarina. Un elemento fundamental, que es la génesis de esta lucha, es el control de las semillas para la producción nacional. “Este empoderamiento resulto del debate y la construcción de la Ley de Semillas, de la necesidad de la lucha legislativa por nuestra soberanía e independencia” También expreso Mónica Pérez. Con el tratamiento y respeto a la madre naturaleza, como lo tenían nuestros antepasados. Todo se vincula en el ciclo de la vida. Han asumido figuras jurídicas, tienen una Asociación Civil, Red de Productores (as) Asociados (as) (Replas). “Articulan con el Colectivo Pueblo a Pueblo de San Agustín” Expreso Tamara Pekof. Bajo valores y principios revolucionarios como la solidaridad, complementariedad y hermandad. Actualmente trabajan en la creación de marcas para mantener la calidad de los productos.



"La Alpargata Solidaria" es la forma de organización de 181 familias, desde 2015. Unificados en 10 Nudos. Los Nudos pueden ser territoriales: Nudo Sur, Central, Este. También por interrelaciones militantes, afinidades familiares, por ejemplo: Nudo Tuqueque, Guayabera. Cada mes un Nudo administra el Consumo. Emiluz Pinto de la Alpargata Solidaria comenta “Tenemos un método de trabajo de rotación, donde todos hacemos de todo. Si no sabemos aprendemos. Estamos conformados en comisión de Limpieza, Contabilidad, Comunicación, Logística, Cuidado de Niño (as)”. Traemos los alimentos por medio de la Articulación con la Central de Cooperativa de Servicios Sociales de Lara (CECOSESOLA), fundada el 17 de diciembre de 1967, que agrupa a 1000 cooperativas. Nos manejamos bajo las redes virtuales. “También realizamos trueques entre Nudos, también con productores (as). Por ejemplo intercambiamos cazabe por caraota. Organizamos mini consumos con productores locales, beneficiándonos, entre 60 familias”. Afirmó Marianela Carrillo. Es un sistema de intercambio de consumo solidario. La experiencia ha ido extendiéndose, por ejemplo en San Agustín, con el colectivo Pueblo a Pueblo y Unidos San Agustín Convive. Lo más importante es el saldo organizativo, la forma de relacionarse en confianza plena. Es una relación donde prevalece el cariño, con sonrisas, trabajo y corresponsabilidad. Tenemos rubros como la cebolla, pimentón que no podemos pagar. Hemos aprendido a alimentarnos de acuerdo a las estaciones climáticas por rubro. Y adaptamos las necesidades alimentarias a la realidad de esta guerra alimentaria, por ejemplo con el aumento del consumo de tubérculos, para lo cual diseñamos recetas sabrosas. Producen mermelada, Jabón, insumos de limpieza, productos frescos como acelgas. Se conformaron en Asociación Civil. Tienen cuenta bancaria, figura jurídica y grandes retos.” Les cuesta comprar un camión. El Colectivo Pueblo a Pueblo les ha prestado su camión. La última vez fueron pagando en las alcabalas con Cebollín. Es así, tienen grandes retos.” Marianela Carrillo, de "la Alpargata Solidaria".



Otra instancia que se presentó fue la Marcha Campesina. Sus vocerías nacionales están actualmente viviendo en el complejo Fabricio Ojeda de Catia. Mientras avanzan con el cumplimiento de los acuerdos llegados con el Presidente Nicolás Maduro, en cadena nacional en la primera semana del mes de Agosto de 2018. Cuentan que en el Zulia, tienen 76 mil hectáreas de Plátano, como en varios espacios del país. Por eso es fundamental la articulación para contar con camiones para transportar los alimentos, mejorar la seguridad del traslado e intercambio entre las regiones.



Estas tres instancias recalcaron tener sus principios revolucionarios para generar espacios de confianza, solidaridad, respeto, aprendizaje, de responsabilidad compartida y ayuda mutua. Construimos una relación basada en la comprensión, el amor y la honestidad, partiendo de nuestras realidades y prácticas de valores éticos hasta el reconocimiento del otro (as).



“El pueblo salva al pueblo”



Acuerdos alcanzados;



1. Reunirnos permanentemente para planificar y evaluar avances en materia de articulación con productores (as), territorios.



2. Tomar como escuela la experiencia de la Feria Conuquera, Alpargata Solidaria, y Pueblo a Pueblo.



3. Fortalecer los procesos territoriales, organizativos, para que sean sostenibles en el tiempo.



4. Reunirnos el miércoles 06 de Febrero, en la Vicepresidencia de la República, en el Salón Rojo, a las 10 am. Punto a tratar: Revisar convocatoria, metodología y agenda del Encuentro: Por la Resistencia y la Revolución económica. Este sábado 9 de enero, en la Escuela Venezolana de Planificación.



“Mi venganza persona será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo implacable en el combate siempre ha sido y el más firme y generoso en la victoria” Tomás Borge”



Con información de ; Redactado por: A.C.N.F | Colectivo “La otra Escuela”