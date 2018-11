Fundación Azul Ambientalistas lucha contra el grave impacto ambiental por el desbordamiento y quema de basura en la ciudad de Maracaibo

16/11.- Nuevamente hacemos un llamado de "Atención Ambiental" al ciudadano Alcalde del Municipio Maracaibo Willy Casanova y al Gobernador del estado Zulia Econ. Omar Prieto. Con preocupación advertimos la errónea manera como están manejando el problema de la basura y desperdicios. Se están cometiendo los mismos errores de gestiones pasadas. Si no asumimos un plan programático y de carácter obligatorio para la generación y recolección de desechos separados, orientado por la educación ambiental, no habrá posibilidad alguna de implementar ningún "Plan de Reciclaje" que funcione mientras sigamos produciendo basura y desperdicios.

Si este plan no inicia con un programa masificado de educación ambiental, bien manejado en medios y redes sociales, con respaldo al cumplimiento de legislaciones, y tomando en cuenta la inminente contaminación de nuestra ciudad por bioacumulación de agentes contaminantes producidos por el desbordamiento, exposición muy prolongada y quema de basura, desde una adecuada Gestión de Desechos aplicada a la economía circular, solo perderemos el tiempo una y otra vez.

Es necesario atender en lo inmediato el problema de la descomposición de materia orgánica a cielo abierto. "Más de la mitad de los desperdicios que producimos son de materia orgánica. Si reducimos la producción de estos desechos, podríamos impactar positivamente en los efectos hasta ahora ocasionados por el desbordamiento y permanencia de basura en nuestras ciudades".

Estudios y experiencias exitosas demuestran que desarrollar composteros en fosa comunitarios o vecinales, permite reducir en gran porcentaje el problema de la basura y moscas que tanto están afectando a las ciudades en Venezuela.

La instalación de Centros de Acopio para Desechos Limpios (plásticos, vidrio, papel y cartón) es fundamental para generar una nueva cultura ciudadana y sostenible. Por supuesto que debemos estimular y apoyar las campañas y jornadas orientadas al reciclaje y la educación ambiental.

Pero también hacer cumplir la "Ley de Gestión Integral de la Basura" donde se señala, la prohibición de disposición final de residuos y desechos sólidos en vertederos a cielo abierto y más aún, la terrible quema de basura. La no creación de un Consejo Regional de Gestión Integral de los Residuos y Desechos, ni aplicación de programas de educación ambiental tal como lo exige la mencionada Ley, también es parte del problema.

Aspectos interesantes sobre la recolección de basura en la ciudad de Maracaibo:

La compra de equipos y unidades que no soportan grandes volúmenes de basura, será otro gasto "inútil" de las muchas compras no orientadas que no toman en cuenta aspectos técnicos.

Para la recolección debemos tomar en cuenta lo siguiente: Maracaibo es una ciudad de más de 2 millones de habitantes, con una generación de basura diaria de 2.500 toneladas (2.500.000 kilogramos) que llegan al Vertedero de Basura "La Ciénaga", tomado de un reportaje de la página web "A Todo Momento" del 02 de Abril de 2016, entonces podemos asegurar que cada marabino genera alrededor de 1,50 kilogramos de desperdicios al día.**El promedio de generación de Basura de un venezolano en la actualidad de de 1,33 kilogramos al día, por debajo del promedio de un marabino**.

Cada camión compactador promedio en Venezuela transporta aproximadamente 8 toneladas (8.000 kilogramos) de carga de basura compactada por viaje. Según el Instituto Municipal de Aseo Urbano de Maracaibo, para la recolección y transporte de la basura hacia el Vertedero se debe realizar interdiario y contar con una compactadora por cada 5.000 habitantes, para ofrecer y mejorar el servicio. Lo cual da como resultado unas 330 unidades compactadoras, para atender el sector comercial y domiciliario. Es de hacer notar que no se cuenta con datos sobre las cantidades de unidades de transporte de los desechos hospitalarios, de laboratorios y otros peligrosos.

Con esto podemos asegurar que aun teniendo una flota de al menos 300 camiones, cada compactadora debe hacer entre 5 y 6 viajes diarios al vertedero para cumplir con la generación de basura diaria del municipio. Es de hacer notar además que las distancias, el mal estado de las vías de acceso y las complicaciones dentro de "La Ciénaga" hace que cada viaje se tome mucho más tiempo del necesario, trayendo como consecuencia que en su mejor época ya había un ineficiente servicio de recolección. Otro agravante del Vertedero Municipal a Cielo Abierto, es que esta colapsado y desde hace mucho tiempo perdió su tiempo de vida útil.

La separación en origen se presenta como el principal desafío para lograr una correcta disposición de los desechos ya que implica la participación en conjunto para su éxito. La disposición final de los desechos recolectados es el eslabón final de la cadena de saneamiento ambiental y consiste en el previo tratamiento obligatorio para dejar de producir basura.

Esperamos este modesto aporte sirva de orientación para aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones y desarrollar políticas públicas para resolver el grave problema ocasionado por la basura.

