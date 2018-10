Los CLAP se reorganizan en Caracas para seguir garantizando el alimento al pueblo

24 oct. 2018 - Con el propósito de fortalecer la estructura de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa que tiene por objetivo la distribución de alimentos promovidos por el Gobierno Nacional, se efectuó una reunión con los diferentes representantes de las 22 parroquias del Municipio Bolivariano Libertador, para fortalecer el abastecimiento y distribución de alimentos en las comunidades en la sala 1 de Parque Central.



En el acto estuvieron presentes Griselda Oliveros representante de los CLAP, Miguel Carreño representante del Gabinete Económico, Mary Carmen Moreno por el Gabinete de Comunas de la Alcaldía de Caracas y la primera mandataria municipal Erika Farías.



Farías señaló que uno de las mayores expresiones de transferencias de poder al pueblo fue la organización de los CLAP ya que se le pudo dar la competencia de restituir el derecho a la alimentación a 6 millones de familias venezolanas.



“Esto no habría sido posible sin la participación del pueblo, la transferencia no es algo material como a veces se piensa, y resulta que hay elementos del poder que lo trascienden y eso tiene que ver con la concreción y la capacidad de gobernar que debe tener nuestro pueblo”.



La Alcaldesa de Caracas además indicó que para muchas partes del mundo la alimentación es un negocio del capitalismo pero en Venezuela es un derecho, “debe ser nuestro pueblo quien sea capaz de asumir la voluntad de defender el derecho de nuestro pueblo a comer, cuando hablamos de pueblo hablamos de niñas, niños, jóvenes, abuelos y abuelas hombres y mujeres que construyen todos los días esta Patria”.



También expresó que para lograr que el esfuerzo que el gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros de garantizar el derecho a la alimentación y que no termine en manos inescrupulosas o en organizaciones criminales, que hacen o pretenden seguir haciendo de la alimentación un negocio, se logra con organización, con un plan y una estrategia.



Finalmente Miguel Carreño anunció que desde hoy los CLAP deben elaborar mecanismos de distribución alimentaria para que lleguen a todos los hogares tanto en Caracas como en todo el territorio.



De igual manera, informó que esta semana se tiene previsto entregar en 186 puntos de distribución de combos de comida donde se beneficiaran más de 93 mil familias caraqueñas.



“Con mucha organización debemos seguir garantizando a nuestro pueblo el derecho a vivir bien, a su alimentación, porque todo esto es posible solo en Revolución, aquí estamos seguimos sumando esfuerzos para seguir venciendo”, concluyó.

