(AUDIO) Injerencia norteamericana no puede contra la alianza gobierno-pueblo-FANB

23 sept. 2018 - El periodista José Vicente Rangel planteo en su programa de los domingos por el medio privado Televen, José Vicente Hoy la pregunta de ¿qué puede ocurrir en las próximas semanas en el país? con el propósito de buscar respuestas que tranquilicen a la población.



Ante la interrogante señaló que no es fácil acertar en las respuestas porque lo que se le plantea a la mayoría es un panorama confuso. "La probabilidad de que no ocurra nada excepcional como el magnicidio frustrado y como sucedió con el ascenso al poder del Comandante Chávez, cuando se suponía que el páis se hallaba al borde del abismo y finalmente nada pasó”, dijo Rangel.



En este contexto subrayó que todas estas conjuras son alimentadas desde el exterior y la esparcen hacia el interior del país por el gobierno norteamericano pero, que no tienen efecto gracias a la alianza que posee el gobierno con el pueblo y la Fuerza Armada Bolivariana (Fanb).



Sin embargo, el analista indicó la necesidad de incluir otras probabilidades como intentos contra personalidades oficiales o de oposición con el objetivo de caotizar la situación, intentos de golpes militares que realizan opositores en los cuarteles, guarimbas que aprovechan la situación económica, hiperinflación y desabastecimiento.