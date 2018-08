Afrodescendientes tomaron hoy la ANC para exigir sus derechos

Agosto 01 de 2018.- El Movimiento Afrorevolucionario Juan Ramón Lugo (MARJRL) convocó a una concentración en la Asamblea Nacional Constituyente con líderes y liderezas de diferentes rincones del país para entregar a la Doctora María Alejandra Diaz, presidenta y constituyentista de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente una propuesta a ser incluída en la Reforma Constitucional que adelanta dicha Asamblea. Esta es la tercera vez, expresó el líder Adalberto Cardona, que nos movilizamos para exigir nuestro reconocimiento en nuestra Constitución, es hora de que nuestros derechos sean asumidos constitucionalmente (dijo el abogado Gustavo Suárez de Yaracuy) y no está demás decir que lamentablemente las instituciones creadas por el Estado como Conadecafro e Incodir han sido una estafa para nuestras comunidades ya que no han respondido a la crítica situación por la que estamos atravesando en cada una de nuestras comunidades: Falta de atención médica, inseguridad, transporte, ningún apoyo para nuestro desarrollo económico). Estas instituciones se burocratizaron y se convirtieron en una especie de "esclavizados domésticos" que hacen bailar y reír a los amos coloniales (expresó indignado Alexis Machado de Caracas).

Doctora María Diaz, entregamos a usted este documento, donde se propone la inclusión en el preámbulo de nuestra Constitución como forjadores de nuestra nacionalidad diversa y plural y que el presidente Chávez reconoció en su lecho de muerte. Doctora María, expresó la delegación afro del Estado Aragua, "además del preámbulo están las propuesta de artículos para que sean sometidas a discusión en las áreas territoriales, espirituales y de desarrollo". Exigimos, Doctora, "no estamos mendingando nuestros derechos, así como exigimos también, la revisión y destitución de los burócratas de las instituciones afro burocráticas creadas por el Estado, las cuales se han burlado de nuestras comunidades, no han implementado el Decenio de los pueblos Afrodescendientes ni las Reparaciones a las comunidades afrovenezolanas propuesta por el presidente Maduro. Exigimos la renuncia de estos incapaces burócratas YA, pues en vez de solucionar la crisis, con su inactividad, flojera e ignorancia de nuestras problemáticas, mas bien las han agudizados"…La afro militante Elizabeth Urbaneja, de la parroquia La vega fue enfática al expresar que lamentablemente nuestras propuesta de autodesarrollo económico de las mujeres afrovenezolanas también han sido burladas desde el Ministerio de la Mujer y Ministerio de las Comunas a quienes hemos hecho varias propuesta desde Barlovento a La Vega, desde Aragua a Vargas, y no responden a nada.

En cultura prácticamente la Oficina de enlace con Comunidades afro está amenazada de desaparecer, precisamente, cuando el Presidente firmó el Decenio Afrodescendiente y lamentablemente el ministro Villegas con su Viceministro de Diversidad Cultural están desmantelando dicho Ministerio. Por su parte Carlos Ruiz de Afrotv, exigió mas atención a las emisoras comunitarias como Afrotv y al mismo tiempo producir mas programas afros en las televisoras oficiales que según estudios que hemos realizado, en las imágenes de las televisoras oficiales, si hay cinco periodistas afro o anunciantes afro, es de vaina, eso es racismo visual. Hay que producir, como estamos haciendo, programas con contenidos de nuestra historia afro del pasado y del presente, como estas luchas actuales.

Ya basta que los Ministros escojan al azar y sin preparación, quienes deben dirigir las instituciones afro asi como hiceron con Conadecafro, Incodir y recientemente, como la locura del frente afrojuvenil antiimperialista Jose Leonardo Chirino. Estos cargos, Ministros, deben ser llamado democraticamente a concursos y con compromiso político a quienes desde las comunidades afro estamos trabajando y estamos formados y quienes conocemos nuestras propias realidades y sufrimientos diarios, pero con esperanzas y alternativas nuestras, como el Plan Nacional Cumbe Cimarrón y contribuir a solucionar la crisis que padece el país, concluyó Renny Landinez, de Yaracuy. Es ahora o nunca para pasar de una democracia participativa, que no sea distorsionada, a una democracia revolucionaria inclusiva.