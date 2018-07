(VIDEO) Pasajeros desesperados se quedan varados en terminal de Boconó por bachaqueo y malos servicios

Julio 23 de 2018.- En un viaje que realizamos a la bella ciudad de Boconó, nos percatarnos de uno de los más graves problemas que confrontan los boconeses, cuando al ir al terminal de esta mágica tierra del estado Trujillo para comprar los pasajes de regreso, bien temprano por la mañana, gracias a la diligencia de José el taxista que nos pudo llevar en medio de la escasez de gasolina que atraviesa el estado. Al acercarnos a las taquillas que ofrecen viajes a Caracas, nos encontramos con la dura realidad, el drama de pasajeros que requerían retornar a la capital y se encontraban impotentes, frustrados e imposibilitados pues estas empresas del transporte hacen lo que les da la gana, no cumplen con los horarios, viajan a su parecer, venden los pasajes a quien mejor les parezca, se saltan las reglas y negocian a su antojo los cupos, y producto de esta realidad distoriosionada en que vivimos, hacen y deshacen sin contemplar las necesidades de los usuarios, de quienes abusan con la venta de pasajes bachaqueados y la venta de la mitad de estos en efectivo.

Las compañías privadas como Expreso Los Andes, Las Delicias y Boga, abren y cierran de forma aleatoria, o mejor dicho, en el caso de Bogas, abrió y cerró en menos de 10 minutos, argumentando que ya no tenían cupo, y no nos explicamos en que tiempo vendieron los pasajes, pues a los de la cola no les vendieron nada y es que los usuarios dicen que ya tenían vendidos los pasajes. En el caso de Expreso Los Andes, estaba cerrado y en Las Delicias, una señora respondía que no sabía nada y que tampoco tenía conocimiento de cuando iban a a vender los boletos de salida. En el caso de Sitssa, la línea de transporte del estado que es la única que viaja diariamente a Boconó, pero que ante tanta demanda, surgen las famosas listas y los maltratos a los pasajeros que pasan horas, días pernoctando en los pisos del terminal para poder adquirir un puesto en los tan necesitados autobuses con destino a Caracas, cuando ante esta crisis, deberían al menos mandar dos unidades diarias para solapar un poco el tránsito de los cientos de personas que amanecen de forma inhumana durmiendo en los pasillos de la estación de pasajeros.

No hay en este terminal, un ente oficial, ni de la Alcaldía, mucho menos de la Gobernación estatal que de respuestas a estos pasajeros abandonados a su suerte, en el centro del terminal hay un módulo vacío donde supuestamente debería estar un personal que facilite la información y apoye a los que requieran respuestas y soluciones a sus problemas. En terminos de la presencia oficial en este espacio, están raspados por su total desinterés en solucionar estos problemas que crecen y tienden a empeorar y no hacen el mínimo esfuerzo para solucionarlos.

Allí pudimos recoger estos dos testimonios de dos personas que sufren la terrible experiencia de ver limitados su capacidad de movilidad y traslado por la falta o carencia de una política o programas de emergencia que puedan paliara esta grave situación por la que atraviesan los habitantes y visitantes de Boconó, “El Jardín de Venezuela”.

Nosotras pudimos llegar hasta Barquisimeto, gracias a una persona que nos trajo hasta Barquisimeto y de allí se hizo más fácil arribar a Caracas, sin que por supuesto hayamos dejado de pasar por las engorrosas transferencias y el pago de pasaje en efectivo.