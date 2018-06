Comunas solicitan priorizar entrega de insumos al Sistema Económico Comunal

12 junio 2018 - Voceros comunales propusieron al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la realización de un gran Congreso Nacional de Comunas, para fortalecer los planes que este sector trabaja en función del desarrollo del país.

Noris Herrera, constituyente y comunera, expuso la importancia de que los venezolanos organizados en consejos comunales y comunas se reúnan de forma permanente con el Ejecutivo Nacional para "evaluar en conjunto y además proponer cada una de las políticas públicas que se vienen gestando en cada uno de nuestros territorios".

Recordó que estas propuestas surgieron en los debates que se realizaron, días pasados, en 1.550 comunas, en 6.500 consejos comunales, con la asistencia de 18 mil voceros que conversaron sobre las seis líneas que lanzó el Gobierno Nacional en favor del diálogo, la reconciliación y la estabilidad política y económica.

En el marco de este encuentro, el movimiento comunero elaboró un plan de acción, para consolidar el proyecto estratégico de construcción del socialismo bolivariano desde lo territorial.

A continuación, el documento íntegro:

Pronunciamiento, propuestas y plan de acción del pueblo comunero, recogidas del seno comunal, desde las catacumbas, para el diálogo y debate con el primer presidente obrero, chavista y comunero, Nicolás Maduro Moros

Caracas, Venezuela Junio 2018

Nosotras y nosotros, comuneras y comuneros, activados en la defensa y lucha contra la guerra económica y el bloqueo Imperial, reafirmamos nuestro compromiso para generar acciones contundentes desde nuestros territorios que den impulso a un poderoso Sistema Económico Comunal que contribuya a garantizar junto a usted y otros sectores comprometidos con la Patria la estabilidad política del país en el marco del llamado al diálogo y la pacificación expresado en su discurso ante la ANC a través de las 6 líneas o dimensiones estratégicas de acción política.

Manifestamos nuestro rechazo total contra nuestro enemigo el Imperio Norteamericano, que nos tiene arrechos de las colas, del acaparamiento, de la inflación y desmovilizados, sin transporte público y privado. Pero igualmente aprovechamos el momento para convocar a una vez más a nuestros alcaldes y gobernadores, concejos estatales y municipales, y ministerios, a asumir su papel histórico contra la corrupción y no seguir siendo sumisos frente a los problemas del pueblo. O asumen con nosotros este peo o la rueda de la historia los aplastará.

Presidente, vencimos el 20 mayo juntas y juntos. Hoy le decimos que seguiremos venciendo aumentando la organización del territorio, la eficiencia comunal, con el resultado del GRAN DEBATE Y DIÁLOGO generado en los CLAPs, consejos comunales, comunas, movimiento sociales, bloques estadales de comunas, plenaria nacional del parlamento comunal y el consejo presidencial de gobierno popular de comunas, generando una gama de propuestas que presentamos ante el país, y ante usted para que pueda evaluarlas y tomar medidas que masifiquen la producción y el abastecimiento del pueblo en los diferentes rubros, combatir el rentismo e ir creando las condiciones para la consolidación del Socialismo Bolivariano.

Por tal razón con estas propuestas y nuestro accionar nos hacemos parte de la aplicación y ejecución del alcance y contenido de las líneas de trabajo orientadas por usted:

Diálogo, pacificación y reconciliación

Acuerdo económico productivo para lograr la estabilidad y prosperidad

Lucha renovada y frontal contra la corrupción y burocratismo

Fortalecimiento y ampliación del sistema de protección y seguridad social.

Defensa de Venezuela frente a los ataques del imperialismo y el bloqueo de EEUU

Ratificar el socialismo bolivariano chavista, humanista y multidimensional

PROPUESTA SISTEMA ECONÓMICO

1. Impulso de la fuerza productiva comunal en seis principales frentes productivos:

Industrialización,

Servicios

Agricultura,

Abastecimiento alimentario

Turismo

2. Exigimos la transferencia de los medios de producción y servicios a las comunas en la perspectiva de la consolidación del autogobierno.

Declarar como inmediata la entrega de las transferencias en los frentes productivos que garanticen nuestra victoria en la guerra económica

Simplificar los trámites burocráticos para las transferencias.

3. Asumir el planteamiento del Comandante Chávez de injertar la propiedad social, por ello se propone el rescate, fortalecimiento e impulso de todas las organizaciones del sistema económico comunal (EPSDC, EPSIC, UPF, GIS y los diversos sistemas de agregación).

4. Erradicar toda forma de intermediación: en la distribución, en la exportación e importación, mediante generación de redes de distribución comunal de bienes y servicios.

Es necesario Normar y Priorizar la entrega de materia prima e insumos a la instancias del sistema económico comunal y facilitar la asignación de códigos a nuevos productores comunales productivos como estrategia para el combate de la guerra económica.

5. Fortalecimiento de instancias de articulación de las comunas con los distintos niveles de gobierno para empujar políticas que fortalezcan la economía comunal, la producción, distribución y comercialización en todo el territorio.

6. Sumar todos los esfuerzos para construir un sistema de Banca Comunal como alternativa al Sistema Financiero Capitalista, y la inserción del Banco de la Comuna en el Sistema Financiero Nacional

7. Impulsar la formación teórica y práctica en economía política comunal en los distintos frentes productivos y como eje transversal a todos los niveles educativos.

8. Promover nuevas iniciativas, reformas y reglamentación de leyes en áreas que fortalezcan y protejan al sistema económico comunal.

Fortalecer la Ley de Economía Comunal con respecto al Sistema de contrataciones públicas nacional.

Reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para incorporar a las organizaciones socioproductivas.

La derogación del Código de Comercio y crear una nueva Ley de Comercio justo del Poder Popular, la cual se adapte al nuevo Sistema Económico Comunal que en el mismo se exprese el carácter jurídico de las comunas y las formas de producción que existen en el nuevo modelo económico.

9. Configurar e impulsar nuevas relaciones de producción, modos de vida anticapitalista y nuevas tecnologías alternativas para la producción, con énfasis en la perspectiva agroecológica.

Masificar la educación agrícola con enfoque agroecológico en todo el sistema educativo venezolano.

Protección a las iniciativas productivas basadas en nuevas tecnologías y con criterios agroecológicos.

Establecer con mayor fuerza los planes productivos en cogobierno que promuevan el uso de nuevas tecnologías y el autoabastecimiento comunal.

Incentivar los patios productivos en los ámbitos de comunas urbanas.

Impulsar la tecnología popular para el desarrollo de la producción.

Creación nuevas lógicas de uso y reúso de los recursos agua, energía y alimento.

Impulsar el banco de semillas autóctonas y rechazar las semillas transgénicas.

Elaborar una política comunicacional que permita impulsar los productos comunales.

10. Control social de las comunas sobre las empresas estatales que producen insumos para el desarrollo de la Economía Comunal.

Lograr enlazar las organizaciones socioproductivas con las empresas del estado para la contratación.

Crear una comisión de comuneros, institución y trabajadores para realizar el control social de las empresas estatales, privadas, mixtas y comunales.

Impulsar a las organizaciones comunitarias a realizar control social sobre las empresas para garantizar que los productos lleguen las comunidades.

Articular con los trabajadores de las empresas que están dentro del ámbito de la comuna para el levantar información del proceso productivo.

PROPUESTAS POLITICO- ORGANIZATIVAS:

1. La Conformación de los equipos políticos comunales, a través de la activación del Artículo 21 del libro Rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela.

2. Incorporar delegados por el sector comunas al congreso de PSUV.

3. La creación de un observatorio nacional de carácter Comunal, para estar más conectados y organizados, que realice el seguimiento de los planes y proyectos en materia económica, defensa territorial y política.

4. La Activación de los Gabinetes Móviles para que cada comuna consolide sus proyectos y solvente sus necesidades prioritarias.

5. Activación permanente del Concejo Presidencial de Comunas para redimensionar la política comunera del proceso revolucionario y la toma de decisiones oportunas.

6. Convocar un congreso con todos los Movimientos Sociales, Económicos y Culturales del país.

7. Conformación del órgano nacional comunal de seguimiento, control y fiscalización de los procesos, proyectos, planes, programas, obras y ejecuciones con las contralorías sociales de los consejos comunales para erradicar la corrupción y el burocratismo.

8. La revisión jurídica y actualización de los reglamentos de las leyes orgánicas del Poder Popular.

9. Financiamiento de los Planes Anuales Comunales establecido en el artículo 73 de la ley orgánica de planificación pública y popular.

10. Incorporar nuestras vocerías comunales al Sistema Nacional de Planificación del Estado.

11. Trasladar la ejecución de obras y bienes, replantear que el desarrollo de las obras lo realicen las Comunas por medio de sus empresas de propiedad social.

12. Fortalecer y unificar criterios, estrategias y alcances del poder popular ante las medidas de fiscalización, seguimiento y control que son emanadas por el Ejecutivo nacional y regional ante la guerra económica

13. Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente para territorializar los cinco poderes en las comunas.

14. Considerar por medio de la Asamblea Nacional Constituyente promulgar el reglamento de la ley orgánica de comunas, que contemple los sistemas de agregación (ciudades comunales, confederaciones comunales).

15. Incorporar inmediatamente dentro de la estructura del estado mayor estatal y municipal de los CLAP a una vocería comunera para asumir arrime de producción y contraloría social.

16. Iniciar y fortalecer el Sistema Nacional de Formación Comunal, para hacer de cada comuna una escuela, así fortalecer el Poder Popular a través de un plan de formación ético, socialista y chavista; que sirva para la formación de padres y hogares protegidos dentro del territorio.

17. Mediante decreto de la Asamblea Nacional Constituyente incluir en el pensum educativo tradicional todo lo relacionado al poder popular.

18. Crear la Creación de la Universidad del Poder Popular en Venezuela para Territorializar la formación dentro del territorio.

19. Plan de especialización y profesional para los Comuneros en materia de planificación estratégica y ordenamiento del territorio.

DEFENSA INTEGRAL DE LA PATRIA:

1. Promover que cada vocero del Poder Popular sea un Miliciano Bolivariano.

2. Crear el cuerpo de combatientes del Poder Popular para la defensa integral del territorio.

3. Solicitar el acompañamiento de la FANB para el impulso a la conformación de ODI Comunal.

4. Apoyar con el material para la formación y equipamiento de los cuerpos de combatientes en las Comunas.

5. Activar la policía comunal en todos los territorios.

6. Crear un equipo multidisciplinario entre instituciones y Poder Popular para controlar, supervisar y fiscalizar las relaciones económicas y de seguridad en los estados fronterizos.

7. Crear una brigada de inteligencia comunal en cada comuna. Capacitar a comuneros y comuneras para procesos de investigación en áreas científicas.

8. Dotar de material logístico a voceros (radios transmisores, etc.) para la defensa del territorio.

9. Creación de un enlace inmediato con los cuerpos de seguridad del Estado (además de los cuadrantes).

10. Otorgarle rango constitucional a la Milicia Nacional Bolivariana y al Cuerpo de Combatientes.

11. Acercamiento y protección por parte del Ministerio de la Defensa a la familias desplazadas

12. Formación a las y los comuneros en lo civico-militar

13. Reimpulsar los Órganos de Defensa Integral (ODI)

14. Mapear y socializar los territorios en la comunidad para conocer y reconocer los lugares estratégicos al momento de un intervención

15. Desarrollar un sistema de seguridad dentro de las Comunas con la finalidad de eliminar la presencia policial en las comunidades

16. Formar y preparar a las y los comuneros en la utilización de armamentos para defender los territorios en momentos críticos

17. Retomar las formación y conformación de los jueces de paz dentro de las comunidades

18. Revisar y entregar el parque automotor a las Comunas.

19. Formar y crear conciencia desde los preescolares de los valores socialistas.

20. Eliminar la comunicación en los penales (Teléfonos)

21. Entregar armas a los cuerpos combatiente Comunales

22. Fortalecer e incrementar el sistema de inteligencia y contrainteligencia Comunal a través del desarrollo del cuadrante de paz y SP3.

23. Incorporar 4000 milicianos del poder comunal para fortalecer la Milicia Bolivariana nacional Bolivariana. Asegurar las fuerza necesarias para la defensa integral de la patria, incrementando el desarrollo de la Milicia Bolivariana territorial

24. Incorporar 50.000 comuneros a nivel nacional en la gran misión abastecimiento soberado como fiscalizadores territorial.

25. Que nuestra FAN desde la frontera sea garante de que los productos de alimentación no se desvíen a otros países.

26. Seguimiento y control de todas nuestras fronteras, helipuertos, aeropuertos, o de todo el territorio nacional y con políticas clara migratorias. Educar y reforzar, plantear, el sentido de pertenencia por nuestro país su historia sus costumbres y deslastrarnos de toda la transculturalización a la que nos han expuesto durante siglos, nos volvieron dependientes de lo que no producimos para la dominación.

27. Reconocimiento y engranaje de todas las organizaciones políticas, movimientos sociales para trabajar de la mano en la defensa integral del territorio. Cada Comuna debe defender su parte, debe tener su cuerpo combatiente para defender su territorio; primero mapeando el territorio y de esa manera conocer quién es el enemigo; la formación no es sólo parte de la Milicia Bolivariana. El pueblo debe entrenarse en todo o que es la defensa integral de la nación e incorporarse a la Milicia Bolivariana. El estado debe ser coherente con lo planteado.

28. Que se exija la solvencia moral de los integrantes de la Milicia Bolivariana.

29.Incorporación de todos los movimientos de base a la Milicia Bolivariana.

30. Crear una red de articulación comunicacional de comuneros.

31. Control y seguimiento de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del estado junto al poder popular como garante de sus acciones.

32. Organizar ejercicios cívicos militares en los territorios donde existan Comunas.

33. El PCN debe legislar cómo conciben la defensa, cómo poder participar en los planteamientos en las ODI para defender al país en cuanto a posible guerra, catástrofe y en lo productivo teniendo en cuenta los ciclos y redes de producción.

34. Realizar un plan especial de seguridad de la OLP y de prevención con el Movimiento por la Paz y la Vida en conjunto con el Vicepresidente de Soberanía Política, de Seguridad y Paz; con el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz y el Ministro del Poder Popular para la Defensa.

35. Crear un cuerpo combatientes de comuneros para la defensa integral del territorio Comunal.

PLAN DE ACCIONES COMUNERAS PARA USTED, PRESIDENTE:

1. Acelerar la conformación y actualización de los consejos comunales y comunas, garantizándole la cobertura del 70 por ciento de la población con 8 mil comunas a nivel nacional para finales del año.

2. Discusión y construcción de un código de ética socialista comunal, que rija nuestra lógica y gestión comunal.

3. El inicio de legislación comunal para las nuevas realidades que ameritan protección al pueblo con el parlamento nacional comunal.

4. Un instrumento jurídico para sincerar el lapso de duración de los voceros de los consejos comunales y comunas promovido por el parlamento comunal nacional.

5. Inicio de formación de los nuevos voceros de los consejos comunales y comunas para que cumplan consoliden su funcionamiento.

6. Fortalecimiento de los cuadros políticos comunales y afianzar el reconocimiento entre todas las fuerzas en el territorio.

7. Perfeccionar, ampliar y reforzar los comandos políticos comunales.

8. La articulación con el Consejo Nacional Electoral para perfeccionar la dinámica de las comisiones electorales de los Consejos Comunales.

9. Impulsar la formación ideológica a los CLAPS.

10. Articular todas las fuerzas en torno al movimiento comunero, es decir, todo el accionar político debe estar en torno a un solo plan de trabajo. Participen todas las fuerzas políticas: la Milicia Bolivariana, el partido, los parlamentarios de las Comunas con experiencia y trayectoria.

11. Cabildos abiertos populares en todos los municipios, que el pueblo recoja todo el sentimiento que existe en las bases. El reconocimiento y respeto de las instituciones al poder popular, al consejo presidencial.

12. Reelaborar planes de formación ideológica y política partiendo desde la realidad y el momento actual.

13. Establecer políticas de estímulo y reconocimiento a los servidores públicos, así como de líderes populares y sociales que desarrollen el ejercicio de sus funciones en el marco de los valores que compartan la ética socialista.

14. Incorporar los planes del desarrollo comunales o plan patria comunal por estados al sistema de planificación nacional.

15. Profundizar la ética socialista a partir de las limitaciones que se presenten, sobre todo en las instituciones que son cruciales para el crecimiento del socialismo. Direccionar a través de los enlaces, empoderarnos en los territorios para que se dé la transformación.

