Encuentro en Solidaridad con el Movimiento Comunero de Simón Planas

Credito: AlbaTV

25 Feb 2018 - Nosotros y nosotras, pueblo chavista, comuneros y comuneras, campesinos y campesinas, militantes de la revolución bolivariana, nos hemos reunido estos días en la Comuna Socialista El Maizal en primer lugar porque somos solidarios con sus luchas, porque nos reconocemos en ellas, porque las sentimos nuestras; porque consideramos una cuestión de principios que se respete la voluntad del pueblo de Simón Planas, expresada el 10 de diciembre de 2017, con la elección del compañero Ángel Prado como alcalde.



Esa voluntad ha sido irrespetada. Pero eso no nos amilana. No será el primer revés que sufra el pueblo revolucionario, como tampoco será la última victoria: porque tarde o temprano el pueblo comunero ocupará la alcaldía de Simón Planas, y la pondrá al servicio de todos y todas.



Pero queremos reafirmarlo, una vez más: entendemos perfectamente que la lucha del pueblo de Simón Planas va mucho más allá de una alcaldía. Aquí desde siempre ha estado en juego mucho más que una alcaldía. Los que no han entendido nada todavía son los que se acomodan en la vieja institucionalidad burguesa y mal-gobiernan para unos pocos.



Aquí lo que está en juego, fundamentalmente, es el destino de nuestra patria, hoy asediada brutalmente por poderes fácticos globales, de vocación imperial, y que se creen con derecho a repartirse el mundo a su antojo, sin importarles la voluntad de los pueblos. Lo que está en juego es el control de nuestros recursos. Y lo que está en juego también es un experimento político que, para los mismos poderes globales, resulta extremadamente inconveniente, por su carácter nacional, popular, revolucionario, anti-oligárquico.



Si tenemos que referirnos exclusivamente a lo que acontece en nuestro país, lo que está en juego es la necesidad de hacernos fuertes y permanecer unidos para mantener a raya y, eventualmente, derrotar, a los poderes políticos y económicos anti-nacionales que propician la quiebra del país, su asfixia económica, el padecimiento de las mayorías populares, la violencia y, más recientemente, llegan al extremo de invocar abiertamente la intervención militar extranjera.



Pero también está en juego la necesidad de hacernos fuertes para frenar el avance del reformismo, de quienes pretenden desandar el camino que anduvimos con Chávez, sobre todo en el campo económico. El momento histórico nos exige juntarnos, organizarnos, para ser capaces de reafirmar el horizonte radicalmente democrático, comunal y socialista de la revolución bolivariana.



Por eso estamos hoy aquí, en Simón Planas, manifestando nuestra solidaridad: porque creemos que esa es la apuesta estratégica del pueblo que ha decidido dar el paso a la construcción de la Ciudad Comunal; porque creemos que ese es el camino correcto; porque estamos convencidos de que lo que aquí está aconteciendo es un ejemplo a seguir para todos nosotros y nosotras. Porque aquí Chávez vive, y seguirá viviendo donde quiera que estemos. Porque pueden estar seguros de que seguiremos luchando.