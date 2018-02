Aristóbulo Istúriz: Comunas son los espacios donde se construye el socialismo

En la actividad también se llevó a cabo la juramentación del Comandos de Campañas de los Movimientos Sociales. Credito: Prensa Mppc

En una asamblea con comuneros del estado Falcón, el ministro de Comunas y Movimientos Sociales, Aristóbulo Istúriz dijo que “no podemos olvidar que las Comunas son autogobierno, autoabastecimiento, y son el espacio donde se construye el socialismo”.



En ese sentido, el titular de la cartea de Comunas enfatizó “nosotros en este momento político que estamos viviendo, sabemos cuál es el papel de las Comunas”.



Es por ello, que Istúriz comentó que “los alcaldes, los gobernadores, nosotros los ministros y el Presidente tenemos una tarea que nos dejó Chávez; la tarea de construir el Socialismo. Ese es el objetivo estratégico, nosotros podemos hacer mil cosas pero si no estamos construyendo el socialismo no estamos construyendo la Revolución Bolivariana del siglo XXI que nos encomendó el Comandante Chávez”.



Asimismo, el ministró comentó que “las Comunas son las estrategias que desarrolló Hugo Chávez para fortalecer y construir el Poder Popular, y ese poder tiene como misión hacer más democrático el estado”.



Istúriz instó a los presentes a que tengan conciencia, ya que solo habrá socialismo si son capaces de transformar el estado burgués, en un estado más igualitario y democrático.



En ese orden de ideas, el titular de Comunas mencionó que “este año vamos a producir 1 millón 200 mil kits de uniformes escolares y 1 millón 200 mil kits de artículos de higiene de limpieza de manos del Poder Popular”.



Igualmente, destacó que “nosotros tenemos los insumos para la construcción, cada comuna debería tener una carpintería, una herrería, una bloquera. Si hacemos casas por qué no hacemos los bloques, por qué compramos y tenemos que pagar las puertas si la podemos hacer con una carpintería comunal, y así incorporar a todo aquel hombre que este desempleado”.



En esa línea, el ministro insistió que en cada Comuna deba haber una herrería comunal, carpintería comunal, bloquera comunal, artículos de limpieza, uniformes escolares y las panaderías artesanales porque todo eso se consume en las Comunas.



Con respecto al mercado comunal, “los sábados cada comuna debería tener su mercado comunal, no solamente comprando con el capital semilla que nosotros le podamos asignar, sino también que con lo que cada uno produce en su casa, lo lleve y lo venda”, adujo.



“Hagamos un mercado, y que cada comuna tenga su mercado, y así vamos evaluando. El alcalde, el gobernador y el Gobierno Nacional con esa política puede apoyar al pueblo porque el pueblo tiene la solución en las manos, si le damos el apoyo”, enfatizó Istúriz.



En cuanto a las Casas de Alimentación, señaló que cada comuna debería tener por lo menos una para que los más pobres, que no tienen nada, se le garanticen los alimentos. “Y nosotros tenemos comenzar a sembrar en cada Casa de Alimentación”, dijo.



Con respecto al encadenamiento productivo, el ministro Istúriz instó a los alcaldes y al gobernador a tomar el censo de las mujeres que están incorporadas en la misión Hogares de la Patria para apoyarlas con actividades productivas ya que no pueden depender siempre del apoyo económico que ofrece el Gobierno. “Todas las madres de Hogares de la Patria tenemos que ponerla a producir en su casa pero apoyándola”, sentenció finalmente.



En la actividad también se llevó a cabo la juramentación del Comandos de Campañas de los Movimientos Sociales de la entidad y estuvieron presente el gobernador, Víctor Clark, y los alcaldes bolivarianos de la región.



