Denuncian extracción de Palmas Datileras en Nueva Esparta para trasladarlas a Caracas

09-11-21._Ususarios en las redes sociales denunciaron la extracción de palmeras datileras en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta para llevarlas a Caracas.Asimiso, han calificado la tala de estas Palmas Datileras como “una atrocidad ecológica”, además sugieren que dichas palmas o el costo de las mismas forman parte de “un guiso” por parte de quienes autorizaron su tala.El usuario Fernando Escorcia aseguró en su cuenta de Twitter que la representante del Min. Ambiente Nva Esparta Nataly Verde dijo que no había veda ni se están extinguiendo. No es una especie autóctona, casi dando excusas para su extracción. "Es como renegar de nuestro aji margariteño por no ser originario", expresó.