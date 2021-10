Minec: Avistamiento del caimán de la costa en bahías de Carenero no debe ser motivo de alarma

26 de Octubre - En atención a reportes recibidos en la línea 0800Ambiente (0800 262-436-83), sobre avistamiento de caimanes de la costa en bahías de Carenero, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), realizó una inspección a dos clubes marítimos del sector, para verificar la información y conversar con los lugareños.



En el Club Bahía de Los Piratas, la directora General de Diversidad biológica del Minec, Carliz Díaz, indicó que se han recibido varias denuncias a las que se ha respondido que "el caimán de la costa es una especie que se encuentra en su hábitat natural y debe ser conservada, por tratarse de una especie en peligro de extinción".



"La presencia del ejemplar en las costas no representa un peligro para la colectividad, siempre y cuando se tengan medidas de precaución, por lo cual se van a implementar señaléticas y a realizar actividades conjuntas en ambos clubes marítimos, iniciando con una charla informativa. Si avista un ejemplar pueden informar al 0800Ambiente (0800 262-436-83), que nosotros atendemos de inmediato la denuncia", señaló Díaz.



Por su parte, el gerente de Operaciones del Club Bahía de los Piratas, Félix Urbina, comentó que en los 30 años que tiene de trayectoria "he conocido, he visto y he vivido el tema de los caimanes".



"Nosotros aquí nunca hemos tenido un reporte respecto a agresiones o ataques por este ejemplar, no solamente aquí, tampoco en lugares aledaños al Club", explicó.



Urbina manifestó que en avistamientos previos de la especie en la marina, han notado que solo efectúan un recorrido, pasean por la bahía, atraviesan los muelles y van de un lugar a otro en búsqueda de alimento y se retiran, sin causar daños.



"Mi sugerencia es no atacarlos y más bien debemos conservarlos, preservarlos", apuntó.



Por otra parte, el gerente de Operaciones de Carenero Yacht Club, Leonardo Hernández, afirmó que el centro para el cual trabaja ha mantenido una posición proteccionista con la especie.



"Hemos tratado de ser lo más conservacionistas posible para que ellos se mantengan sanos en lo que siempre ha sido su casa, y en ningún momento ha habido problemas con ningún bañista, ni ninguno de nuestros marineros, que siguen haciendo la actividad normal día tras día en las instalaciones de Carenero Yacht Club", sostuvo Hernández.



Mientras tanto, el biólogo del Minec, Ricardo Babarro, aseguró que el caimán de la costa habita básicamente en ríos costeros, pero también se pueden ver en zonas de manglares, lagunas y marinas.



"Casualmente es una de las especies de cocodrilo de gran tamaño menos agresiva del mundo. De hecho, no hay reportes recientes en Venezuela, por lo menos, de ningún tipo de ataque, es por eso que cuando se crea una alarma innecesaria, con base en el desconocimiento de la especie, eso afecta la conservación de esos animales", concluyó.