Descubren extraño árbol en la selva amazónica

13 de Octubre - Un extraño árbol encontrado en el Parque Nacional Manu en Perú en 1973 es un nuevo género y especie de la pequeña familia de plantas, principalmente neotropicales Picramniacea, según una nueva investigación.



La nueva especie de árbol, llamada Aenigmanu alvareziae, mide aproximadamente 6 m (20 pies) de altura, con diminutos frutos anaranjados con forma de linternas de papel.



"Cuando vi por primera vez este arbolito, mientras estaba en un sendero forestal que conducía desde la estación de campo, fue la fruta, que parecía un farolillo chino de color naranja y jugosa cuando estaba madura con varias semillas, lo que me llamó la atención", dijo el Dr. Robin Foster, investigador del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales que originalmente recolectó la planta misteriosa en el Parque Nacional Manu de Perú.



"Realmente no pensé que fuera especial, excepto por el hecho de que tenía características de plantas en varias familias de plantas diferentes, y no encajaba claramente en ninguna familia".



"Por lo general, puedo decirle a la familia con un vistazo rápido, pero maldita sea si pudiera ubicar este".



La misteriosa planta estuvo en el herbario del Field Museum durante años, pero el Dr. Foster y sus colegas no la olvidaron.



En el nuevo estudio, analizaron el ADN de Aenigmanu alvareziae utilizando muestras frescas y secas.



El análisis reveló que los parientes más cercanos de la planta pertenecían a la familia Picramniaceae, lo cual fue un gran problema para los botánicos porque no se parecía en nada a sus parientes más cercanos, al menos a primera vista.



"Mirando más de cerca la estructura de las diminutas flores me di cuenta, oh, realmente tiene algunas similitudes, pero dados sus caracteres generales, nadie lo habría puesto en esa familia", dijo la Dra. Nancy Hensold, botánica del Field Museum.



Luego, los investigadores enviaron muestras al Dr. Wayt Thomas del Jardín Botánico de Nueva York, un experto en Picramniaceae.



"Cuando abrí el paquete y miré las muestras, mi primera reacción fue, '¿Qué diablos?' Estas plantas no se parecían a ninguna otra cosa en la familia", dijo el Dr. Thomas.



"Así que decidí mirar con más cuidado, una vez que miré con mucho cuidado las pequeñas flores de 2-3 mm de largo, las cosas encajaron".



Finalmente, obtener una clasificación científica para Aenigmanu alvareziae podría ayudar a proteger la selva amazónica frente a la deforestación y el cambio climático.



"Las plantas están poco estudiadas en general. Especialmente plantas de bosques tropicales. Especialmente plantas amazónicas. Y especialmente las plantas en la parte superior del Amazonas ", dijo el Dr. Foster.



"Para comprender los cambios que se están produciendo en los trópicos, proteger lo que queda y restaurar las áreas que han sido arrasadas, las plantas son la base de todo lo que vive allí y lo más importante de estudiar".



"Darles nombres únicos es la mejor manera de organizar la información sobre ellos y llamar la atención sobre ellos".



"Una sola especie rara puede no ser importante por sí misma para un ecosistema, pero colectivamente nos dicen lo que está sucediendo allí".