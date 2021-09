(VIDEO) Jóvenes y activistas realizaron protesta frente al Ministerio de Ecosocialismo en el día de la Huelga Mundial por el Clima

25-09-21.-Jóvenes, mujeres, activistas por el medio ambiente, movimientos y organizaciones ambientalistas se hicieron presente este 24 de septiembre en Caracas, protestando ante al Ministerio de Ecosocialismo como parte de la jornada de la Huelga Mundial por el Clima.Alrededor del mundo cientos de miles tomaron las calles en casi todos los países por respuestas reales para atender la crisis climática, que este año mostró sus peores consecuencias con la devastadora oleada de incendios y de inundaciones a lo largo del planeta.En Venezuela no se podía quedar atrás en esta lucha que se llevó adelante con fuerza en muchos otros países y que se expresarán este 24 de septiembreEn Caracas se concentró desde las 10 de la mañana frente al Ministerio de Ecosocialismo (Minec), ubicado en las torres del Silencio (Plaza Caracas) para levantar la voz de protesta. A la actividad confluyeron diversas voces como fueron los compañeros del Observatorio de Ecología Política quienes entregaron un documento en el Ministerio en el que exigen acciones ante emergencia climática en Venezuela, también jóvenes agrupados en la juventud Barricada se hicieron presente levantando el grito de “Si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos el capitalismo” y “Abajo el Arco Minero del Orinoco” denunciando la política que lleva el gobierno nacional en detrimento del medio ambiente, así mismo se destacó la presencia de individualidades como el activista social Santiago Arconada, entre muchos otros presentes.Venezuela no es ajena a la situación que se vive en el mundo, como declara David Rivas, “En la profunda crisis que vive Venezuela, no solo se ignora y desestima la crisis climática global, y las consecuencias que ya vamos viviendo, en el mundo, sino que incluso desde el Gobierno de Maduro se llevan adelante en todo el territorio nacional toda una política en la que se contribuye con dicha crisis devastadora como es la promoción descarada de la minería a cielo abierto como vemos en la extensa área del Arco Minero del Orinoco, la política explotación carbonífera en el Zulia, la irracionalidad de la explotación petrolera y otras industrias de carácter extractivista en el país. Al mismo tiempo que se promocionan y promulgan leyes y decretos que atentan contra la naturaleza y los territorios, como por ejemplo la Ley Antibloqueo, Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Zonas Económicas Especiales, entre otras. Por eso decimos que más que nunca se hace necesario alzar la voz sobre la situación.”Liliana Buitrago y Francisco Javier Velasco, integrantes de Observatorio de Ecología Política, entregaron en el Ministerio de Ecosocialismo este viernes #24Sep un documento en la que exigen acciones ante emergencia climática en Venezuela. Plantearon que exigen respuestas a lo contenido en el documento y las exigencias.Todos y todas las participantes en una imagen unitaria exigieron justicia climática así como contra la situación que se vive con el Arco Minero del Orinoco y otras explotaciones de carácter extractivista que se llevan adelante en el país en detrimento del medio ambiente, el clima y los pueblos originarios.