Zulia: Pescadores de San Francisco denuncian imposibilidad de trabajar por derrame petrolero

08-07-21.-Desde hace más de 12 días, la población pesquera de San Francisco, compuesta por más de 500 personas, que mantienen a sus familias con su trabajo diario en el Lago de Maracaibo, han visto interrumpidas sus labores, debido al registro de un derrame petrolero en la zona.



El derrame petrolero afecta buena parte de la costa occidental del Lago, concretamente los sectores San Luis y El Bajo, en el municipio San Francisco.



La estatal petrolera hasta el momento no ha ofrecido un reporte oficial sobre las causas de los derrames que se registran.



Los pescadores suponen que como en otras oportunidades, el derrame de crudo que se registra en la zona podría ser causado, como en otras ocasiones, por fisuras en las tuberías de pozos petroleros que han sido perforados en el Lago de Maracaibo y que no han recibido mantenimiento en mucho tiempo.



La denuncia la hace Edinson Soto, que junto a su padre lidera uno de los dos consejos de pescadores del sector San Luis y según quien no sólo hacen las denuncias públicas, sino que ya han solicitado reunión con representantes de PDVSA. “Esta semana posiblemente tendremos una reunión con ellos”, dijo.



“Los derrame se dan desde hace muchos años, pero esta vez ha sido más fuerte”, explicó Soto al comentar que en esta oportunidad el derrame se ha dado desde hace aproximadamente 12 días, “en los últimos 4 días ha llegado demasiado petróleo, afectando todo”.



“San Luis y todas las comunidades pesqueras en los alrededores del lago están siendo afectadas”, concretamente los pescadores se quejan de la imposibilidad de trabajar y de sufragar los gastos para el sostenimiento de sus familias.



El derrame afecta sus redes, embarcaciones y motores, sin contar el efecto adverso en el medio ambiente, destruyendo la fauna y la flora.



“Impide que trabajemos, afecta nuestra fuente de trabajo, nuestra economía y productividad. Afecta nuestras familias golpeadas por la situación del país, que se agrava por la pandemia”, manifestó Edinson Soto, haciendo un llamado a las autoridades para que den una pronta respuesta y solucionen el problema que les afecta.





