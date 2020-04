(VIDEO) Animales disfrutan de las ciudades vacías del mundo en medio de la cuarentena por el Covid-19

7-04-20.-Cuando el mundo está luchando contra una pandemia que involucra quedarse en casa para impedir que siga avanzando, observar a animales s tomarse sectores antes normalmente frecuentados por humanos se está volviendo cotidiano.



Las publicaciones en las redes sociales sobre animales que se divierten en ciudades desiertas se han popularizado en estos días. Sin embargo no todas son verídicas, como las de delfines que supuestamente habían ingresado a los canales de Venecia o de elefantes borrachos en la provincia china de Yunnan.



Algunos buscan comida, otros simplemente disfrutan de la baja contaminación y la poca actividad humana.Asimismo, el coronavirus ha provocado que los niveles de contaminación disminuyan.



Generalmente son las especies que viven en la periferia de las grandes ciudades y suburbios las que se atreven a salir a las calles para buscar comida.



En Japón, se observó a los ciervos sika deambular por las calles de la ciudad y las estaciones de metro. Mapaches fueron vistos en la playa San Felipe, Panamá.



"Normalmente, los animales viven en partes de nuestras ciudades que no usamos", dice a The Guardian Seth Magle, que dirige el Urban Wildlife Institute en el Lincoln Park Zoo en Chicago. "Les hace una presencia invisible, algo así como fantasmas". "Va a ser un muy buen momento para observar la vida silvestre", dijo.



En Venezuela no fue la excepción, en redes sociales se viralizó la imagen de una tortuga gigante que apareció en la orilla de una playa en Carúpano, estado Sucre. A su vez, en las aguas del parque Nacional Mochima se vio la insólita aparición de un tiburón ballena, y no solo eso, una ballena jorobada también salió al ruedo y recorrió estos mares, que según los expertos no lo hacía desde hace 40 años.



