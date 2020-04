Covid-19: Tres décadas después, la India ya puede observar El Himalaya por los bajos índices de polución

09-04-10.-El pasado 24 de marzo la India anunciaba el mayor confinamiento del mundo por la pandemia del coronavirus: 1.300 millones de personas no podrían salir de casa en tres semanas para evitar la propagación del Covid-19.



Dos semanas después, los efectos comienzan a verse... en el aire. Porque la contaminación del país, uno donde más polución se genera, se ha reducido tanto que desde ciertas partes del país se puede ver algo que no se veía en décadas: el Himalaya.



De acuerdo con reportes de prensa, varios usuarios colocaron en sus redes sociales las imágenes de las montañas cubiertas de nieve, la cordillera ya es visible desde sus viviendas, desde donde que no se veía el Himalaya desde hacía tres décadas.





India tiene 21 de las 30 ciudades más contaminadas del planeta, según el Informe Anual de Calidad del Aire de 2019 realizado por IQAir AirVisual. Seis de esas ciudades están entre las diez más contaminadas del mundo.La cordillera del Himalaya se visualiza desde países como Bután, Nepal, China, India y Pakistáne incluye la montaña más alto del mundo, el Monte Everest.Indicaron que debido al aislamiento social provocado por el coronavirus (COVID-19), la calidad del aire en varias ciudades ha mejorado y en este caso las principales ciudades en la India registran niveles bajos de partículas microscópicas conocidas como PM 2.5, así como de dióxido de nitrógeno (CO2).Los reportes apuntaron que la Junta Central de Contaminación de India dijo que el bloqueo nacional ha resultado en una mejora significativa en la calidad del aire en el país, por lo que en 91 ciudades, 30 registraron una calidad del aire "buena" y 61 "satisfactoria", situación que provocó que el Himalaya pudieran ser visto desde esa parte del país.*Con información de Agencias y Twitter