Eliminación masiva de cotorras en Madrid causa indignación en proteccionistas

El 90% de las cotorras de la ciudad de Madrid serán ejecutadas a partir del mes de octubre. Esto es lo que se ha estipulado en el expediente previo de contratación del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Concretamente se ha presupuestado en tres millones de euros la tarea de exterminar 12.000 cotorras que habitan en la ciudad.

La población de estas aves, catalogadas como exótica invasora, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos tres años. Este aumento de población ha puesto en peligro a otras especies autóctonas, ya que la cotorra puede ser agresiva contra otras aves como los gorriones. Además, el peso de sus grandes nidos (de hasta 200 kilos) sobre las ramas de los árboles puede poner en peligro a los viandantes.

Por estos motivos, el Ayuntamiento de Madrid ha declarado la guerra a las cotorras. Con esta intervención el Consistorio pretende reducir su colonia e impedir que siga expandiéndose sin control. Según un estudio de la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife de los 9.000 ejemplares registrados en 2016 se pasó a una media de 12.000 en 2019.

Desde el Servicio de Biodiversidad del consistorio han afirmado afirmó que pretenden aplicar lo que llaman "sacrificio ético", que consiste en la captura y gaseamiento de las aves. Sin embargo, según en Partido Animalista PACMA, este método no tiene nada de ético. "Muchas aves sufrirán daños durante la captura, no recibirán asistencia veterinaria, sufrirán mientras esperan encerradas y el gaseamiento es un proceso doloroso y estresante, ya que la pérdida de conocimiento no es instantánea y provoca reacciones desesperadas de huida, en las que es habitual que se produzcan más lesiones", aseguran.

Además, la empresa adjudicataria será la que escogerá el método de sacrificio y podrá optar entre siete métodos de captura: redes abatibles, cañones lanza redes, captura con jaulas, retirada de pollos, manipulación de puestas de huevos, retirada de nidos y captura de los adultos en los nidos. "No hay manera de garantizar el bienestar animal durante la captura y mucho menos durante el sacrificio", explican desde PACMA.

El Partido Animalista rechaza esta matanza de cotorras por ser inmoral y un claro ejercicio de maltrato animal.

Desde PACMA se han propuesto alternativas para disminuir la población de cotorras pero de una forma más respetuosa. Han elaborado y presentado un informe veterinario y otro jurídico con un plan de esterilización quirúrgica de las aves, un proceso seguro, mucho más económico y con eficacia a medio/largo plazo y que resulta inocuo para todos los animales.

"El exterminio de las cotorras de Madrid se trata de una medida ineficaz, ya que creará un nicho ecológico que atraerá a otras cotorras de la comunidad. Por lo tanto, supondría la inversión de tres millones de euros para nada", explica el veterinario Lorenzo DiLenno.

Las cotorras argentina (Myiopsitta monachus) y de Kramer (Psittacula krameri) fueron una mascota exótica muy popular en los años 80, pero muchas de ellas acabaron abandonadas a su suerte en la naturaleza. Estas aves se adaptaron a su nuevo hábitat y pasaron a ser parte del paisaje urbano de la capital. Ahora el Ayuntamiento alega unas 200 quejas vecinales para exterminar a 12.000 aves.

Para poder salvarlas, PACMA ha recogido y entregado 32.000 firmas en el Ayuntamiento de Madrid.

