Científicos: La inmensa contaminación por microplásticos en los océanos es muchísimo peor de lo que se creía

14-12-19.-Los microplásticos acumulados en el océano son un millón de veces más de lo estimado previamente, según una nueva metodología de la Scripps Institution of Oceanography.



La oceanógrafa biológica Jennifer Brandon encontró algunos de los microplásticos más pequeños en el agua de mar a concentraciones mucho más altas que las medidas previamente. Su método demostró que la forma tradicional de contar microplásticos marinos probablemente no tiene las partículas más pequeñas, lo que sugiere que el número de microplásticos en el océano está subestimado entre cinco y siete órdenes de magnitud.



Brandon ahora estima que el océano está contaminado por 8,3 millones de piezas de mini-microplásticos por metro cúbico de agua. Su descubrimiento se publica en Limnology and Oceanography Letters.



“Durante años hemos estado haciendo estudios de microplásticos de la misma manera, utilizando una red para recolectar muestras”, dijo Brandon. “Pero algo más pequeño que esa malla de red se ha escapado”.



La mayoría de los plásticos son tan químicamente fuertes que ni los microbios en el suelo ni el agua pueden romper los enlaces elementales.



En busca de respuestas, Brandon recurrió a las salpas, invertebrados gelatinosos que se alimentan por filtración y que succionan agua para comer y propulsarse alrededor de los 2.200 metros superiores del océano. Sus estómagos eran un lugar probable para encontrar mini-microplásticos.



De las 100 salpas que Brandon encuestó a partir de muestras de agua recolectadas en 2009, 2013, 2014, 2015 y 2017, el 100 por ciento tenía mini-microplásticos en sus intestinos.