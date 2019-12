Nestlé planea extraer 4 millones de litros de agua de un manantial natural protegido

La compañía Nestlé planea extraer 4 millones de litros de unos manantiales protegidos en EEUU, los Ginie Springs, según informa este martes The Guardian. Numerosas organizaciones medioambientales han asegurado que están poniendo en riesgo el ecosistema y la supervivencia del lugar como ya hacen en otros manantiales naturales.

En esta reserva natural, situada en el norte del estado de Florida, cohabitan 15 especies de tortugas, que se podrían ver amenazadas si los proyectos de la empresa suiza siguen adelante.

Actualmente, Seven Springs es la empresa que tiene el permiso para extraer estas aguas y Nestlé apuesta por ser su acreedor, recibiendo el agua a un precio que todavía se desconoce. Sin embargo, hasta ahora Seven Springs estaba sacando un millón de litros de agua, cifra que la empresa suiza quiere multiplicar por cuatro.

El responsable de la gestión del agua subterránea y agua superficial, el distrito de gestión del agua del río Suwannee no puede dar el permiso, a menos que Seven Springs demuestre que no habrá cambios en "los niveles de agua, la calidad del agua, la vegetación o l