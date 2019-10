España: Detienen al filósofo Jorge Riechmann, tras participar en la dosobediencia civil: "La crisis climática está avanzando a un ecocidio"

El filósofo, poeta y ecologista, Jorge Riechmann, uno de los detenidos esta mañana durante la acción de desobediencia civil en Madrid frente a la crisis climática, ha dicho a EFE que "el problema no es que cientos de personas protesten, es que no haya más personas planteándose que no podemos seguir así".

"Tenemos una situación ecológico social tremenda a la que nuestra sociedad no quiere hacer caso", ha destacado, "la crisis climática está avanzando rápidamente a un ecocidio que tiene que ver con un genocidio, (vamos) hacia un planeta inhóspito", ha señalado tras ser puesto en libertad.

Riechmann, que fue detenido esta mañana junto a dos de sus compañeros por protestar y obstruir el tráfico en el puente de Nuevos Ministerios, en Madrid, ha señalado que las detenciones "han sido arbitrarias, casi una lotería".

"Lo único que hemos intentado es que no nos hicieran daño al intentar cogernos y retirarnos de donde estábamos" ha explicado el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, acusado de resistencia grave, algo que ha calificado como "una fantasía".

El profesor y ecologista ha señalado que este tipo de situaciones se debe a "una ley indebida que no debería existir: la ley mordaza", y que este tipo de protestas de desobediencia ciudadana "son necesarias para la democracia".

El filósofo ha subrayado que este tipo de acciones se lleva a cabo para "reivindicar la idea de la constitución del orden jurídico como un proceso que avance para tener una sociedad basada en la justicia".

El filósofo ha permanecido durante 4 horas en las dependencias policiales de Moratalaz, algo que -apunta- "no es un plato de buen gusto, pero a veces necesario" y ha citado a Thoreau para señalar que "en una sociedad injusta el lugar para un ser humano que aspira a la justicia es la cárcel".